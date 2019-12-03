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中学演绎新版《茶馆》 让“零基础”学生精彩绽放

2019年12月03日17:10  来源：人民网-教育频道
 

一六六中学学生演绎老舍经典剧目《茶馆》。（校方供图）

近日，北京一六六中学戏剧“零基础”学生演绎的年度大戏《茶馆》亮相东城区文化馆风尚剧场。学生们通过感悟历史、进入情境，体味角色、打磨演技，在舞台上生动诠释了经典名家名剧。

据了解，《茶馆》是老舍先生经典作品，其遥远的时代背景、复杂的人物角色、珠玉在前的经典剧目，对于“零基础”的学生来说是一个很大的挑战。在新中国成立70周年华诞、老舍先生诞辰120周年的特殊年份，学生们以此致敬经典、追念先贤、献礼祖国。

依托一六六中学多年来开展的全员普及艺术教育，学校金帆话剧团在此次排演中，充分发挥引领、辐射、带动作用。演出中，45位学生演员登台演绎了50个角色。在专业教师指导下，话剧团学生化身“小讲师”，帮助“零基础”的37名学生排演经典。普通学生实现了从台下看戏，到上台演戏的蜕变。

一六六中学学生演绎老舍经典剧目《茶馆》。（校方供图）

“以前我是坐在台下的观众而现在成为站在台上的演员，排戏过程中对当时的历史背景有了更深入的了解，也从怯场变得自信”。在话剧《茶馆》中饰演民族资本家秦仲义的学生说。

演出结束后，中国儿童艺术剧院院长尹晓东为一六六中学颁发了《参演证书》。他评论说，《茶馆》演绎了北京人民的小世界，但孩子们从小世界中放眼望去，看到的是中国百年历史的缩影。孩子们通过戏剧的学习去理解大时代的历史背景，理解时代下的人民生活，获得观察世界的独特视角，这便是戏剧带给孩子们的独特魅力。

据介绍，北京市第一六六中学是北京市第一所金帆戏剧校、东城区青少年戏剧联盟轮值主席校，也是开展中学生戏剧教育的先行校。学校坚持开设校本戏剧普及课，让戏剧走进校园，引导学生将日常学习与戏剧艺术融合，感受生活中的美好和温情。学校全员普及艺术教育的成功实施，为每一位学生悉心搭建广阔的舞台，让每一个孩子都能绽放人生的华彩。

本次演出是由中国儿童艺术剧院、中国出版集团公司、北京市教育委员会联合主办，北京市东城区文化和旅游局、北京市东城区教育委员会协办的“庆祝中华人民共和国成立70周年校园系列活动暨2019青少年戏剧教育成果展演”系列活动之一。

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)
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