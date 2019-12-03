人民网>>教育>>滚动新闻

北京科技大学：找准问题抓整改 立足实际解难题

2019年12月03日10:51  来源：人民网-教育频道
 

北京科技大学在“不忘初心、牢记使命”主题教育过程中，以学校事业发展重点任务和师生利益关切为着眼点，坚持问题导向，坚持把“改”字贯穿主题教育全过程，推动主题教育整改落实。

学校坚持以师生为中心，结合学习教育和调查研究中发现的问题通过集中座谈调研、实地走访调研等形式，深入教学科研一线、师生员工中间调查研究。通过梳理问题清单，学校摸清了办学实情，明确了进一步深化改革的着力点。学校同时关注师生利益，针对校园基础设施和管理服务建设的现状，学校加强安防系统建设，增强校园安全管理与保障；推动实施本科生全程导师制，促进学生全面发展；强化校友协同育人平台建设，实施“求实计划”青年学生骨干工程……具体措施解决了师生面临的实际问题，强化了师生的获得感。

针对目前办学存在的问题，学校突破瓶颈制约，推动“双一流”建设。对于办学空间不足的问题，学校一方面积极推进新校区建设，另一方面统筹现有校区的建设使用，推进教学科研单位公共用房有偿使用改革；针对教师队伍和专业技术队伍建设不足的现状，学校以“融合创新研究院”为试点打造高端人才特区，探索“自主设岗、自主选聘、自主考核、自主定酬”的人事管理制度，完善教师考核评价和薪酬体系；针对围绕一流学科开展的学科交叉发展建设问题，学校鼓励教师开展交叉学科研究，推动跨学科研究团队建设，着力打造学科交叉融合增长点。

在加快推进学校“双一流”建设和“三全育人”综合改革进程中，北京科技大学以实际行动践行初心使命，将主题教育的成果转化为师生切实的获得感和幸福感，不断推动学校的改革和发展。

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved