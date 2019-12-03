北京科技大学：找准问题抓整改 立足实际解难题

北京科技大学在“不忘初心、牢记使命”主题教育过程中，以学校事业发展重点任务和师生利益关切为着眼点，坚持问题导向，坚持把“改”字贯穿主题教育全过程，推动主题教育整改落实。

学校坚持以师生为中心，结合学习教育和调查研究中发现的问题通过集中座谈调研、实地走访调研等形式，深入教学科研一线、师生员工中间调查研究。通过梳理问题清单，学校摸清了办学实情，明确了进一步深化改革的着力点。学校同时关注师生利益，针对校园基础设施和管理服务建设的现状，学校加强安防系统建设，增强校园安全管理与保障；推动实施本科生全程导师制，促进学生全面发展；强化校友协同育人平台建设，实施“求实计划”青年学生骨干工程……具体措施解决了师生面临的实际问题，强化了师生的获得感。

针对目前办学存在的问题，学校突破瓶颈制约，推动“双一流”建设。对于办学空间不足的问题，学校一方面积极推进新校区建设，另一方面统筹现有校区的建设使用，推进教学科研单位公共用房有偿使用改革；针对教师队伍和专业技术队伍建设不足的现状，学校以“融合创新研究院”为试点打造高端人才特区，探索“自主设岗、自主选聘、自主考核、自主定酬”的人事管理制度，完善教师考核评价和薪酬体系；针对围绕一流学科开展的学科交叉发展建设问题，学校鼓励教师开展交叉学科研究，推动跨学科研究团队建设，着力打造学科交叉融合增长点。

在加快推进学校“双一流”建设和“三全育人”综合改革进程中，北京科技大学以实际行动践行初心使命，将主题教育的成果转化为师生切实的获得感和幸福感，不断推动学校的改革和发展。

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)