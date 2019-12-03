专家：应更多关注农村贫困地区的儿童发展

“儿童早期发展是一项长远的社会投资，而不是社会福利。”在11月30日至12月3日举办的第六届中国幼教年会暨中国国际幼教展上，中国发展研究基金会儿童中心主任杜智鑫表示，在重视儿童早期发展的同时，应该更多地关注农村贫困地区的儿童发展，关注留守儿童，让学前教育进村。

第六届中国幼教年会开幕式现场（主办方供图）

杜智鑫说，人的能力形成是早期的基因和后天的社会环境影响共同综合作用的结果。贫困、单亲、家庭暴力等生活压力，或者学前教育的巨大城乡差距，都会给儿童的早期发展带来消极影响。

爱尔兰玛丽无暇学院幼儿教育讲师、学前教育博士玛丽·莫洛尼表示，孩子的大脑可以通过环境产生各种各样的变化。积极的环境对孩子非常重要，这就需要照护者能够让孩子们实现一个相对自由的发展。所谓环境并不是指物理环境，而是建立一种关系，能够为他们创设一个平和的环境。这样的环境才能使孩子们的认知、语言、情感社会性等得到自然的、合理的发展。

“托育和照护应倡导教养融合，养中有教，教中有养。0到3岁的宝宝们是最柔软的群体，要保障3岁以下的幼儿在托育机构能安全健康的成长。”上海市宝山区早教指导中心主任丁玉认为，托育服务中心对托育机构的检查，要做到实地检查与线上检查相结合、平时检查与年终检查相结合、专项检查与常规检查相结合、定期检查与不定期检查相结合，以此保障托育服务机构能持续化、规范化发展。

丁玉说，孩子对固定的养育者都会有依恋，是否送孩子去托育机构要视情况而定，如果强迫性的进入托育机构，对孩子的发展并不好。0-3岁的孩子还是应该以家庭养育为主。

陕西师范大学教育实验经济研究所所长史耀疆认为，0-3岁是的阶段是大脑发育的关键期，如果这一阶段能有好的干预，未来的能力就会更强，但是很多人还没有认识到儿童早期发展投入的长期回报。

“孩子们出生的时候差别并不大，但在成长过程中营养和教育跟不上，就会使孩子发育迟缓，社会情感发育滞后，会使孩子的认知能力变差。怎么办？”史耀疆说，要多和孩子说话，交流是最好的认知社会情感能力的方法；要多给孩子读绘本故事；要多与孩子一起做游戏，学会和孩子一起玩。

华夏前程教育科学研究院副院长，中国幼教年会秘书长孙纲表示，学前教育在中国的教育体系中占有重要地位，希望通过幼教年会的交流，让中国幼教影响世界，把世界幼教带进中国。

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