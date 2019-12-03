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孩子运动，家长别缺位

晨  曦

2019年12月03日09:01  来源：人民网－人民日报
 

　　让孩子养成运动的习惯，是家庭教育的一部分

　　

　　近日，韩国球星孙兴慜和日本新秀久保健英儿时的足球故事在网络上流传。两人的成长经历虽各不相同，但家长在其足球之路上给予的支持与引导却颇为相似。如今，孙兴慜正在英超赛场威风八面，久保健英18岁被西甲皇家马德里俱乐部重金引入，不禁让人慨叹：“中国可能不缺梅西，缺的是‘梅西的父母’。”

　　不久前在北京举行的一项高中足球赛事上，看台上只有不到10名学生家长。一名家长表示，从小到大，孩子几乎就是在没有观众的比赛中成长起来的。

　　中国家长对孩子教育的重视程度首屈一指，但在引导孩子参与体育、爱好体育这件事情上，大概还需要唤起更多共识和行动。

　　用体育陪伴孩子的成长，养成可以相伴终生的锻炼习惯，这不仅是学校的责任，也是家长的责任。但是，在青少年积极参加课外体育活动问题上，家长显然还存在缺位的现象。有调研表明，我国目前参加课外体育活动的初中生比例远低于一些发达国家。

　　在体育教育这一过程中，家长的重视和引导不可或缺。

　　不能苛求家长都把孩子培养成孙兴慜，毕竟职业运动员的培养是金字塔形的结构。但应当认识到的是，让孩子养成运动的习惯，也是家庭教育的一部分——这不仅是给孩子一个健康体格，更是培养孩子拥有健全人格。强壮孩子的身体，应该先从改变父母的认识开始。


　　《 人民日报 》（ 2019年12月03日 16 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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