原标题：不要“太累”或“太闲”，年轻人择业标准给用人单位什么启示

据12月1日《工人日报》报道，智联招聘发布的《2019职场人年中盘点报告》显示，90.4%的职场人今年上半年产生过“裸辞”的念头，且90后、95后有“裸辞”念头的比例高于70后和80后。在裸辞人群中，有人是因为公司实施“996”，无休止地加班，工作太累；有人则是因为工作太闲，没有什么挑战性。

不少年轻人既怕累又怕闲，表相上看，是一对矛盾，但静而思之，很难据此谴责现在的年轻人“矫情”。事实上，怕累又怕闲构成了真实的职场需求。

先看太累。当下许多工作用“累不堪言”来形容，一点也不过分。不少互联网企业，包括一些互联网巨头和独角兽，把价值与情怀放在嘴上，却大力推行“996”文化，员工每天除了工作，再无自己的生活。一位在IT公司工作的年轻人就感慨，每天下班都要到后半夜一两点钟，“怕继续干下去会猝死，在健康和工作之间我毫不犹豫选择前者。”

人生当然应该奋斗，特别是在本应拼搏的年纪。但任何一种奋斗，都不能以过度摧残身体为代价。清华大学有句口号，“为祖国健康工作50年”。长时间透支身体，如何能健康工作50年？这段时间，艺人高以翔的去世，再次引发了全社会对高强度工作的关注。一个不争的事实是，不少单位的工作节奏、不少职场人士的劳动强度，都像是在“我以我命搏明天”。这种情况下，选择“裸辞”，看似任性实则是理性。

再看太闲。因为这个原因选择辞职，并非是年轻人让人“摸不着头脑”，而恰恰是因为他们有着清晰的追求和价值观。他们绝不是垮掉的一代，他们也想在事业上有所发展，大有作为，大展宏图。而那些太闲的单位，难以提供良好的发展空间，很难做到“事业留人”。

现实中，太闲的单位往往都存在“天花板”问题。有的是单位发展存在“天花板”，甚至连生存都成问题，实在无事可做；有的则是员工发展存在“天花板”——单位架构基本成熟，层级管理相对固化，上升通道板结。有职场人士直言，“对于刚毕业的我来说，工作的初衷并不是图安稳。”不愿因循守旧，害怕碌碌无为，想要富有挑战性的工作，这不仅不该被批评，反而应该大力提倡。

因此，既怕累又怕闲的年轻人并不矫情。需要正视的是，相对过去很多人只是为了一个饭碗而工作，现在的很多职场人士对饭碗提出了更高要求。而且，社会的发展、机会的增加，也给了职场人士更多选择。调查显示，年轻人想裸辞的最大原因是看不到发展前景，工资待遇是第二大影响因素。这提醒用人单位，不要把价值与情怀只是放在嘴上，而要落到实处，要让员工看到发展机会，共享发展成果；不能只是把员工当成工具，忽视了他们全面发展的需求。

“怕累又怕闲”的调查，反映了年轻人的择业标准，给用人单位诸多启示。（毛建国）

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