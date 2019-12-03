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北京三分之二以上中小学校纳入学区制管理

2019年12月03日08:57  来源：新京报
 
原标题：北京三分之二以上中小学校纳入学区制管理

　　11月29日，北京中学的学生围在一起，讨论设计高铁模型。市教委供图

　　近年来，北京市不断深化基础教育综合改革，优质资源覆盖面实现实质性扩大。11月29日，记者从北京市教委获悉，截至目前，北京市有各类教育集团158个，学区131个，三分之二以上的中小学校纳入学区制管理。

　　据悉，北京通过集团化办学、学区制改革等优化区域教育资源布局。根据北京市教委公布的最新数据，截至目前，北京集团覆盖学校新增100所，更多孩子享受到优质基础教育。

　　整合民办、高校丰富基础教育供给主体

　　“这是一个声控升国旗、奏国歌装置。只要你一拍手，或者喊一声，就能够触发装置升起国旗，同时奏响国歌。”11月29日，在北京中学一楼的劳技教室走廊，七年级学生郭羿辰正在向老师演示刚刚研究出来的新装置。

　　本学期开始，包括郭羿辰在内的北京中学七年级学生迎来了一项“新任务”。北京中学老师刘莲立介绍，全年级学生被分为12个小组，每个小组有一个共同的项目任务。如制作升国旗装置，冬奥会吉祥物冰墩墩、冬残奥会吉祥物雪容融，京张高铁，缆车，跳台等。最终，设计出来的产品汇聚在劳技教室门口的两面墙上，共同组成有声音、有自动装置的冬奥会传动墙。

　　“有些知识不是老师教的，而是要自己查、自己找。这个过程对我帮助很大，提升了我的自主学习能力。”郭羿辰说道。

　　北京中学只是北京市中小学开展教育教学改革的一个切面。记者了解到，近年来，北京各个中小学校在开齐课程、开足课时的基础上，通过开发特色课程、推进学科建设、深化教学研究、创新教育教学方法等，推动义务教育高质量发展。

　　除了学校方面的探索外，北京市教委相关负责人介绍，通过充分发挥不同资源供给主体的优势，合理配置资源，实现优质教育资源供给精准投放与对接。

　　例如，发挥民办教育机构的独特优势，在学法指导、教研、考研、社团建设等方面服务学校学科教学；发挥高校和社会力量外教引进渠道和管理经验丰富的优势，弥补普通中小学外教资源不足的短板，助力英语教学改革等。

　　北京集团化办学覆盖学校新增100所

　　在推进优质教育资源覆盖面扩大方面，北京市教委相关负责人透露，2019年，北京优化中小学集团化办学布局，集团覆盖学校新增100所。

　　据悉，2018年，北京出台《关于推进中小学集团化办学的指导意见》及《关于推进中小学学区制管理的指导意见》，提出注重发挥优质资源的辐射引领作用，重点在优化集团办学布局、完善治理结构、促进资源共享和激发发展活力。

　　截至目前，北京市有各类教育集团158个，学区131个，三分之二以上的中小学校纳入学区制管理。2019年，新增100所集团化办学覆盖学校，涉及朝阳、昌平、顺义、怀柔、大兴、平谷、密云、房山、门头沟等9个区。城乡学校一体化发展项目共支持全市一般学校近百所。高校、教科研部门、民办教育机构支持两百余所学校发展。

　　以朝阳区为例，该区通过整体并入、集团化办学、高校联合等，推动教育资源重组，仅2019年就有60余所中小学实现转型升级。目前，全区义务教育优质资源覆盖率已达到98%，力争在2020年实现优质资源覆盖率100%的目标。

　　北京市教委相关负责人透露，下一步将进一步深化教育教学改革，以提高质量为核心，以资源统筹为支撑，以规范管理为保障，促进义务教育优质均衡发展。（记者 方怡君）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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