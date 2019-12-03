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过于追求ESI排名是学术功利主义

2019年12月03日08:57  来源：光明日报
 
原标题：过于追求ESI排名是学术功利主义

　　据媒体报道，一些高校为争夺ESI（Essential Science Indicators，基本科学指标）排名“奇招”频出：鼓励校内学者互引刷数据、重金奖励、成立ESI学科建设会、专家咨询会，推出ESI高被引论文、热点论文的写作攻略、投稿指南等等。

　　这并非无端生发的突兀事项。多年以来，高校和研究机构通过各种方式追求几大核心期刊（SCI、SSCI、CSSCI）论文的行为，大家已经见怪不怪。现在，这种争夺又延伸至ESI排名，其根源在于学术GDP模式的存在，是学术功利主义思维的体现，是“数字学术”“排名学术”的新面目。ESI是一个学术评价指标体系，它针对22个学科，通过论文数、论文被引频次、论文篇均被引频次、高被引论文、热点论文和前沿论文等细分指标，排出居世界前1%的高被引论文、1‰的热点论文等结果，每两个月更新一次。

　　实事求是地讲，这个指标体系有其科学性，能够综合SCI和SSCI期刊论文的大数据来揭示学科研究的热点，乃至勾勒出学科发展的趋势。但是，如果完全以此作为极为重要的考核指标，将其作为学术和学科发展的指挥棒，则违背了学术生产和学科建设的规律。从指标体系的构成来讲，ESI涵盖的22个学科中只有两个与社会科学领域相关，其他都是理工类学科。由于指标排名会体现在学校各种资源的分配中，比如科研经费、职称评定、人才支持等，就会造成学科间发展的严重不平衡，由此在单位内部产生不公平现象，影响相关人员的积极性。

　　ESI虽有排名，但并不是所有大学都要办成以理工类为主的大学，因此，盲目以此作为评价和考核体系，不一定符合大学建设的特色。建设世界一流大学和一流学科的重大战略，不等于把所有大学都办成大而全，而是要结合学校的历史发展、现有基础、学科积累、人才队伍等因素来确定学校自身的发展特色。特别是有些专业性强、特色鲜明的大学，完全没有必要跟风。不过，可以理解的是，在更高层级资源的分配中，如果指挥棒没变，就会导致大学不得不跟风。也就是说，不仅是学校的问题，还有机制性和体制性资源分配的评价体系的问题。高校之所以“奇招”频出，需要找出其动力和压力，来加以调整。

　　世界上有各种排名，它应该是各个大学自身努力发展的结果。在全球化发展中，我们的大学当然不应该囿于一隅、自娱自乐，但也不应该过于功利，为排名而排名。对于ESI的排名也是如此，有些学校可以也应该重视这个排名，在某种意义上这是我们让全球学术界知晓、参与全球学术对话的渠道之一，但也应将此指标与其他评价指标相互比对、相互平衡，不能过于偏颇，更没必要举全校之力投入大量资源争取某项排名。从根本上讲，学术发展与学科建设都不是短期事项，是个慢功夫，是磨出来的。过于追求排名是一种学术短视的功利行为，不符合学术发展和学科建设的普遍规律。世界上声名赫赫的大学，没有一所是通过排名排出来的，都是卓越的学术生产和优秀人才培养的自然结果。（作者：任孟山，系中国传媒大学教授、博士生导师）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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