西北政法大学原创话剧《庄严的审判》在延安公演

人民网讯 西北政法大学创新主题教育形式话剧《庄严的审判》 2019年11月30日晚在延安广播电视中心进行公演。延安市委常委宣传部部长柯昌万，延安市融媒体中心党委书记、主任侯忠义，延安市革命纪念地管理局副局长苏雅琳，浙江传媒学院新媒体与互联网研究院院长曾静平，西北政法大学党委副书记李平安，西北政法大学教务处处长陈京春，西北政法大学新闻传播学院院长孙江，西北政法大学学工部副部长付春生，西北政法大学校史馆办公室主任胡海容，西北政法大学校友办张文渊观看了演出。

原创话剧《庄严的审判》演出现场（杨阳/摄）

演出结束和嘉宾和演员合影（杨阳/摄）

1937年，一起发生在延安的案件在全国范围内引发了激烈争论。抗日军政大学第六队大队长黄克功逼婚未遂，于延河边将陕北公学16岁女学员刘茜枪杀。案件当时引起了极大关注和激烈争论。最终，陕甘宁边区高等法院经过民主公开审判，判处黄克功死刑，彰显了公平正义。话剧《庄严的审判》以这一事件为故事原型，由西北政法大学新闻传播学院师生自编、自导、自演，对案件审理过程的曲折和根本矛盾进行了充分生动的展示。

“如果我们不判黄克功死刑，就等于判了我们未来的死刑”，陕甘宁边区高等法院刑庭审判长雷经天的宣判铿锵有力。正如毛泽东同志在给雷经天的回信中所说，“共产党与红军，对于自己的党员与红军成员不能不执行比一般平民更加严格的纪律……一切共产党员，一切红军指战员，一切革命分子，都要以黄克功为前车之鉴。” 话剧《庄严的审判》充分再现了那段历史，精彩的演出生动展现了中国共产党维护法律尊严的法治精神，体现了中国共产党人为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。

“西北政法大学师生将话剧《庄严的审判》带到革命圣地延安，具有深远意义。”柯昌万部长表示，在全党深入开展“不忘初心，牢记使命”之时，该话剧对改进和加强大学生思想政治工作，提高青年学生素质具有重大影响。同时，多样化的形式和作品不仅可以增强主题教育的效果，高校也能通过繁荣文化市场的方式发挥专业服务社会的功能。

延安市委常委宣传部部长柯昌万致辞（杨阳/摄）

演出开始前，西北政法大学与延安市融媒体中心签署协议，共建实践教育基地，并举办揭牌仪式。西北政法大学党委副书记李平安指出，“延安是西北政法大学的根据地，西北政法大学是从这里出发的，西北政法大学与延安市融媒体中心共建实践教育基地，对双方而言都有着重要的意义。”

西北政法大学党委副书记李平安致辞（赵亮/摄）

校地合作是培养文化传播人才和促进文化建设的重要举措。一方面，实践基地的建立为学校整合教学资源，共享社会就业信息和行业发展动向提供了平台；另一方面，依托高校智库优势，合作培养高水平高素质新闻传播人才、推进延安市融媒体中心转型升级，为延安市新闻事业的发展注入新的动力。

延安市融媒体中心党委书记主任候忠义和西北政法大学新闻传播学院院长孙江共同为西北政法大学与延安市融媒体中心共建实践教育基地揭牌（杨阳/摄）。

此次公演由西北政法大学、延安革命纪念地管理局和延安市融媒体中心主办，西北政法大学宣传部、西北政法大学新闻传播学院、延安大学文学与新闻传播学院承办。（钱思洁、王洋）

(责编：李依环、孙竞)