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北京高校第十一届青年教师教学基本功比赛举办

同期举行北京青教沙龙活动

2019年12月03日12:44  来源：人民网-教育频道
 

闭幕式现场（张楠/摄）

人民网北京12月3日电（李依环、张楠）日前，北京高校第十一届青年教师教学基本功比赛（下称“本届青教赛”）闭幕式暨“北京青教沙龙”活动在中国农业大学举行。经过激烈角逐，中国人民大学刘玮等275名选手分获各类别比赛一、二、三等奖及单项奖，李胜利等121名教师获得优秀指导教师奖，清华大学等59所高校获得优秀组织奖，中国农业大学、北京林业大学等5所高校获得突出贡献奖。

据悉，青教赛自1995年启动，历经24年的发展历程，已逐步成为北京市广大青年教师展示才华、提升能力、交流经验的重要载体和平台。本届青教赛由中共北京市委教育工委、北京市教委、北京市教育工会和教育部全国高校教师网络培训中心联合主办，分为教学设计、教学展示、教学反思三个环节。

“北京市青教赛在首都高校乃至全国具有广泛的影响力，为造就师德高尚、业务精湛、充满活力的专业化教师队伍搭建了良好平台，成为了北京高校教师教学能力培养的一个重要活动品牌。”中国农业大学党委书记姜沛民在致辞中指出，希望广大青年教师继续把自己参赛前精心准备的态度、参赛时认真拼搏的热情带到日常教学之中，不断打磨和提升教学能力，为培养更多堪当中华民族复兴大任的时代新人贡献力量。

针对青年教师发展和加强青年教师队伍建设工作，北京市委教育工作委员会常务副书记郑吉春在会上表示，希望青年教师提高政治站位，牢记初心使命；坚持立德树人，踏实教书育人，真正做到因材施教；要顺应发展需求，提升能力本领，在工作中反复锤炼，真正把基本功练好，更好担负起学生健康成长指导者和引路人的责任。

作为本届赛事获奖教师代表，清华大学教师蒙克在发言时谈到，青教赛为自己提供了很好平台来反思个人的教育教学初心和使命。对他而言，最大的感受是老师应该帮助学生“读三本书，织两张网，做一个人”，应该注重对于学生价值塑造、能力培养和知识传授。

“我们很欣喜地从参赛青年教师身上看到了一批立足三尺讲台、潜心教书育人的教育生力军。他们满怀对于教育教学工作的爱心和热情，同时身上也有一种非常可贵的学者风范；相信他们一定能为我国教育的发展作出新的更大贡献。”北京师范大学教育学部副学部长、青教赛评委主任李芒在接受人民网采访时表示。

活动当天，“不忘初心扬师道，牢记使命育新人”北京青教沙龙同期举行。多位专家、学者就青教赛赛制改革途径、未来青教赛发展的方向、实现青年教师职业发展的有效途径、青教赛对青年教师的导向作用等话题进行了交流讨论。

(责编：实习生(赵异慧)、孙竞)
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