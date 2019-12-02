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从参加国庆70周年群众游行活动谈大学生爱国主义教育

王亚 石存 陈伟东 曲乐

2019年12月02日11:36  来源：人民网-教育频道
 

转眼间，国庆群众游行活动已经结束一个多月了，但过程中的点点滴滴却已经深深印刻在了我们的心中。难以忘记游行方阵三千余名大学生训练时的那份执着和坚守；难以忘记等候时学生们相互依偎的那份情谊与温暖；难以忘记国庆当天方阵行进通过天安门高喊“祖国万岁”接受党和国家检阅时内心里的那份激动和骄傲。这是一次规模宏大而生动的爱国主义教育，更是一次鲜活深刻的大学生思想政治教育实践。

爱国情感的质朴：因材施教

我们所在的第九方阵“关键抉择”共3561人，主体为来自北京航空航天大学的大学生。这些学生大多是00后，他们性格活泼热烈却又认真严肃，个性鲜明却又团结互助，向往自由却又勇于担当。针对当代大学生的上述特性，利用国庆70年群众游行活动这一重大历史契机，因材施教开展特色主题爱国主义教育。

5、6月份，在学校的动员之下，全校师生积极自愿报名参加国庆活动，特别是群众游行方阵，大学生们报名踊跃，报名人数超过任务数的20%。还记得，在群众游行方阵的动员大会上，全体3561名师生合唱《我和我的祖国》的场面依然让人热泪盈眶。这种爱国情感的爆发并不是偶然的，它的必然就在于那颗爱国的种子，其实早已深深植根于每一个参加群众游行活动大学生的心里，这是一种原始而质朴的爱国情感。通过这样一次国庆群众游行活动，可以更好的增强大学生的爱国情怀和民族自豪感，将这种质朴的爱国情感进一步升华。

爱国情感的厚植：方阵训练

在100多天训练里，同学们从军姿、队列行进、小队训练、中队训练、到大队合练、再到整个方针合练。按照 “自由、生动、欢愉、活泼”的八字方针，我们不仅帮助学生在训练过程中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，更进一步开展以“我和我的祖国”为主题的一系列爱国主义教育活动，引导学生切实感受新中国成立70周年和改革开放40周年的伟大成就。实施“六个一”计划，即：观看一部正能量电影、听一场主题报告、学唱一首爱国歌曲、读一本名著、做一次讨论交流、写一篇训练心得，丰富训练生活、学习国家历史、体会时代发展等，将爱国主义情怀厚植于心。

爱国情感的迸发：祖国检阅

10月1号，同学们都显得异常兴奋，大家第一次近距离感受到中国人民解放军的威严。当各种先进的武器装备经过的时候，大家感受到了国家实力的雄厚。当《义勇军进行曲》的旋律响起时，所有人都在自己的点位上庄严肃立，高唱国歌。 “爱国情、强国志、报国行”，在这场对祖国的盛大告白中，大学生们践行着“行胜于言”的古训。三个月的汗水，凝结成国庆当天海一般的浪花；三个月的呐喊，汇聚成国庆当天山一样的巍峨；三个月的阳光和雨露，流淌在国庆当天每一个人的脸上。

当天上午11点左右方阵达到指定区域集结，一切准备就绪，只待最后的祖国检阅。当那句“今天是你的生日，我的中国”歌声唱响时，大家都忍不住热泪盈眶，在我们即将出发的时候，所有的付出，都闪着动人的光！在走过天安门的那一刻，口号响起时，不用提醒，同学们自由欢愉的情绪已到达了最巅峰。那一刻，同学们磅礴的热情动容了天安门内外，那一刻，同学们斗志昂扬、意气风发地走过天安门广场，同学们灿烂的笑容感染了亿万观众。从所有人满含热泪的目光中，我们看到了当大学生们始终与时代同频共振的责任担当。

爱国情感的深化：青春宣言

国庆70周年群众游行活动结束了，但同学们在其中收获了荣誉感和使命感，这些精神力量将长久地激励当代大学生们继续前行。“我们与祖国共成长，希望在两个一百年的奋斗目标全部实现之时，在中华民族伟大复兴全面达成之时，我们也能像今天通过天安门时一样，为祖国发展交出一份满意的答卷。”这是第九方阵北航学生对祖国的深情告白，更是当代青年大学生接过历史的接力棒，与祖国人民一道，同心共筑中国梦的青春宣言。

新时代青年大学生既是追梦者，也是圆梦人。在经历了这场空前震撼的爱国主义教育后，每一个青年大学生都生发出了前所未有的自豪感和自信心，深深的感受到了自己的理想同祖国的前途、自己的人生同民族的命运是如此紧密的联系在一起。当一个又一个‘小我’朝着共同的目标努力奋斗时，就能汇聚成一个‘大我’，这便是生生不息的强大力量，有了这种强大的青春力量，中华民族伟大复兴的“中国梦”一定能够实现。

（本文第一作者系北京航空航天大学软件学院党委副书记王亚）

(责编：李依环、孙竞)
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