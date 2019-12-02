师范类专场招聘会上用人单位的福利五花八门

2019年即将结束，各大院校的应届毕业生也迎来了求职高峰。11月30日，浙江省2020届高校毕业生招聘月师范类专场暨第十届部署师大免费师范毕业生就业专场双选会在浙江师范大学举行，吸引400多家用人单位，13000余个岗位。12000多位省内外人才前来应聘。

单身公寓、子女就读、结婚礼金

用人单位的福利五花八门

招聘会一开始，台州市天台县教育局展台前就排起了长队，金华婺城区教育局、杭州钱塘新区教育局展台前也聚集了大量的应聘者，相较2017年，教师编制依旧是师范毕业生求职的“香饽饽”。教育局能提供五险一金，住宿以及编制，成为很多同学的首选。

“五险一金、安排落户、带薪享受法定假日”已成为招聘会各单位基本配置，不少单位抛出“外地单身青年教师安排公寓，子女就读保障、结婚礼金、生日礼金、重阳节父母慰问金”等五花八门的福利。除了丰厚的薪酬、全方位的保障，求职者的求职标准不仅仅局限于物质条件。

高质量生活更被看重

“有编有岗”定向生也来看招聘

“到一个美丽城市，做一个幸福教师”的条件吸引了浙师大汉语言文学专业学生陈路畅的目光。杭州千岛湖建兰中学负责人表示：“校园依山傍水，环境优雅精美，而且会安排教师免费入住星级酒店式教师公寓。”陈璐畅说，在求职中，会更看重高质量的生活：“主要看中学校空气质量好，很‘养生’。”

越来越在乎工作环境、团队感觉和自身发展，记者发现，这是一种新的就业形态。

来自太原理工大学体教专业的小高则将目光瞄准在“充足的专业器材，专业的人才培养计划”上。

一些教育机构的“高标准”、“严要求”恰好符合小高的职业发展规划。在经历中小学实习后的小高表示，面对当下编制难考、竞争加大的状况，放弃体制内工作，选择合适的机构入职是另一条出路。相对于体制内“稳定”的工作而言，机构配备的硬件器材给其制定培养计划提供了更大发展空间。“中小学的课程比较简单，我想找一个更能锻炼自己的地方。”

在招聘会上，记者还遇到了浙师大小学教育专业定向生王超颖。“虽然将来不用和同学一样投简历求职，不过老师还是鼓励我们来看看。”聊到自己的职业规划，从小就有教师情结的王超颖表示，很愿意遵守定向生协议回到家乡去做一名小学老师。

比起传统观念中的“等待分配”，近年来，扶贫攻坚，乡村振兴等战略的落实也在一定程度上打消了定向生的忧虑。王颖超说：“现在城乡差距缩小，乡村教师的待遇、地位大幅提高，我们的生活也不会差，教育资源的平衡也有利于进一步促进乡村发展。”（记者 郑琳 通讯员 刘杉杉 田晨晨 吴翰）

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