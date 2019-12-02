第二届最美教师志愿者颁奖典礼在京举行

颁奖典礼现场 主办方供图

人民网北京12月2日电 为宣传优秀教师志愿者先进事迹，讲好中国教师志愿者励志故事，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，营造教师志愿服务的浓厚氛围，推动教师志愿服务事业蓬勃发展，第二届最美教师志愿者颁奖典礼今天在北京师范大学举行。教育部教师工作司司长任友群、北京师范大学党委副书记李晓兵、中国教育报刊社副社长雷振海出席了颁奖典礼。获奖教师个人和团队代表、嘉宾代表、北师大师生代表200余人出席了典礼。

图2 北师大党委副书记李晓兵致辞

李晓兵在致辞中指出，通过组织开展寻找最美教师志愿者活动，挖掘教师志愿者的先进事迹，展现教师志愿者的高尚道德情操和崇高精神追求，用爱去温暖他人、感染他人，帮助他人，用实际行动唤醒仁爱之心。他们的先进事迹诠释着人间大爱，他们的奉献精神体现了高尚师德，生动展现了新时代教师志愿者的责任担当。北京师范大学作为联盟挂靠单位，将全力支持联盟工作，传播教师正能量，引领社会新风尚，提升社会服务的品质。

图3 最美教师志愿者

典礼上，揭晓了第二届最美教师志愿者获奖教师、获奖团队和获得提名奖教师。山东省青岛市教育局李淑芳、中国人民大学宋彪、河南省信阳市第九小学周雁翎等10位教师被评为第二届最美教师志愿者。山东教育志愿者团体、江苏省苏州市教育志愿服务联合会、北京师范大学实验小学教师志愿服务队等五个团队被评为最美教师志愿服务团队，云南省广南县杨柳井乡中心学校教师王静、青海省海东市第一中学教师余国忠、湖北省襄阳市谷城县五山镇中心学校教师杜权成等10名教师获得提名奖。

图4 最美教师志愿服务团队

首批援藏援疆万名教师志愿者、广东省湛江市湛江经济技术开发区第三小学宋广玲老师，援外教练、上海体育学院孙伟老师，江苏省苏州市教育志愿者协会负责人陈绍义分别作了交流发言，介绍了各自在志愿服务过程中的心路历程和感人事迹及团队建设情况。

教育部教师工作司任友群司长指出，全国教师志愿服务联盟成立五年来，砥砺奋进，开展了一系列卓有成效的工作，有力推动了全国教师志愿服务事业发展。教育部将继续支持联盟发挥引领、协调和组织作用，推动教师志愿服务更加务实有效开展。他强调，要把培育和践行社会主义核心价值观作为教师志愿服务工作的根本任务，通过志愿服务传承美德、引领风尚；要把更好地满足人民群众教育需求作为基本要求，组织广大教师发挥专业优势，融入社会生活、融入实际工作，在平凡中展现新时期知识分子的家国情怀和使命担当；要把助力教育脱贫攻坚作为重要使命，鼓励和支持广大教师到老少边穷岛等边远贫困地区的乡村学校支教讲学，对口帮扶乡村教师，为打赢脱贫攻坚战提供坚强支撑。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)