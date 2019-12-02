《漫画学物理》新书发布会在清华大学出版社举行

发布会现场（主办方供图）

人民网讯 近日，由慕华成志爱学堂主创、清华大学出版社出版的新书——《漫画学物理》发布会在清华大学出版社举行。清华大学出版社党委书记、董事长李勇，慕华成志爱学堂CEO汪建宏，慕华成志爱学堂旗下学堂科创CEO师雪霖以及学生家长代表出席发布会。

《漫画学物理》按照教育部2011年修订的《义务教育物理课程标准》要求，借助漫画故事，将物理知识与生活实际、社会发展联系起来，引导学生进行兴趣学习、探究式学习。有关负责人介绍，这套书涵盖了初中物理课本中力、热、光、电、声各部分的知识，内容全面，知识点清晰，全书分为上、中、下三册，共十五章，包含了初中物理教学要求的全部核心知识点。

李勇在发言中表示，本书在物理学科的教育方式上突破传统、大胆创新，它将物理现象用漫画的形式展示出来，更好地培养学生学习兴趣。孩子是祖国的未来，教育不应拘泥于固定的形式，而应该洞察教育的本质与规律。相信随着《漫画学物理》的问世，不仅为其他书籍树立起榜样，更能为教育者提供一些新的启示。

汪建宏认为，孩子学习的过程比眼前的成绩更应引起家长的关注。物理对于孩子来说相对抽象，这种抽象感可能会抹杀对物理的兴趣。《漫画学物理》通过孩子们喜欢的形式，将抽象的物理概念具象化，符合孩子的认知规律，进而培养学习兴趣，这也是本书的价值所在。

发布会上，课程部老师讲解了书籍的制作及出版过程，并演示了动漫微课，最后举行了嘉宾赠书环节。

(责编：实习生(张楠)、熊旭)