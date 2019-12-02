合肥工业大学：主题教育为脱贫攻坚加足马力

近日，合肥工业大学屯溪路校区迎来了一场特殊的农产品展销会，脱贫攻坚帮扶点灵璧县、利辛县的新鲜瓜果蔬菜，吸引广大师生前来购买。

这是学校“不忘初心、牢记使命”主题教育的一项特色实践活动。该校扶贫办组织饮食服务中心等党支部党员以开展主题党日活动的形式，将新鲜农产品从贫困地区搬进校园。

在扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中，合肥工大着力把主题教育学习收获转化为攻坚克难、干事创业实际成果，用结合单位特色的实际行动，为推进高质量打赢脱贫攻坚战再添新功。

通过语音识别自动分类的智能垃圾桶、自主航行检测水质的水下无人机……合肥工大电气与自动化工程学院党委组织师生，在利辛县城北镇陈营村陈郢小学，为当地140余名孩子送上了一场别开生面的科普进校园活动。“将大学生设计制作的科技作品带到这里，让贫困地区的孩子们近距离感受科技的奥秘，激发他们刻苦学习、探索科学的兴趣和热情。”学院党委书记何岳颀说。

驻村扶贫两年多来，如何发挥高校科教资源优势，真正激发当地经济发展的内生动力，是学校驻六安市金安区马头镇崔店村第一书记、扶贫工作队队长游庆国一直思考的问题。在游庆国和学校相关部门的共同努力下，校友企业、安徽品特电子科技有限公司正式落户金安区。今年年底，一期工程将完成投资2450万元并建成投产。

“按照主题教育总要求，学校各级党组织坚持‘学’‘做’结合，‘查’‘改’贯穿，创造性地开展工作，以扎实开展主题教育促进学校‘四个服务’能力全面提升，全力推进脱贫攻坚再出实效。”合肥工大党委书记余其俊说。

（通讯员 周慧 记者 方梦宇）

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