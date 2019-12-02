三峡大学：党课开到工地上

近日，三峡大学马克思主义学院党委书记、院长胡孝红带领部分教授、博士来到宜昌市土城乡车溪老街施工现场，向正在施工的农民工朋友宣讲党的十九届四中全会精神，引导广大农民工朋友坚定制度自信。

工地旁边的一块空地上，几张桌子一拼就是讲台，没有显示屏，没有扩音器，马扎、凳子上坐着头戴安全帽的“学生”，学校的“网红教师”甘子东就这样从“到2020年全面建成小康社会”开始讲起“乡村振兴与精准扶贫”……

农田边的空地上，潘大礼博士开始从抓好粮食、生猪等生产，推进“厕所革命”等宣讲党的政策……

这是今年以来三峡大学马克思主义学院开办“工地党校”常有的场景，已10多次出现在宜昌市各市政工程施工现场。

为保证上课质量，三峡大学精选上课教师。湖北省委理论宣讲团成员李敏昌教授，宜昌市讲师团成员刘明君教授、黎见春教授，央视《法律讲堂》主讲嘉宾胡俊修教授，三峡大学教学名师黄河等先后走上了“工地讲台”，用农民工听得懂的话讲红船精神，讲合作医疗、新农村建设、发展特色优势产业等党的理论和政策，受到了农民工和企业的热烈欢迎。

来自长阳县的农民工张庆河说：“平时上班起早贪黑，看电视的时间很少，学习就更谈不上了，原来根本不懂‘小康’‘精准扶贫’这些词的意思，现在我都懂了。”

益通建设公司党委副书记、总经理张晓东表示：“生产工人、操作人员的责任意识、主人翁责任感是工程质量的保证，这个活动为公司的基层党建工作带来了新思路。希望能与三峡大学马克思主义学院建立长效机制，定期开展类似活动。”

“服务社会是大学的基本职能。作为湖北省重点马克思主义学院、教育部高校示范马克思主义学院，我们学院更应该发挥学科人才优势，围绕企业和农民工的实际需求，及时宣讲解读党的最新理论和方针政策。”胡孝红说。

（记者 程墨 通讯员 魏瑶 时胜利）

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