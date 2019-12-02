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广东省高考报名人数再创新高

2019年12月02日09:27  来源：广州日报
 

昨日，广东省2020年普通高校招生考试拉开了大幕——广东省2020年普通高考美术术科和广播电视编导术科统一考试开考。记者从广东省考试院获悉，今年，广东省普通高考报名人数再创新高，达到77.96万人。

全省报名参加美术术科和广播电视编导术科统考的人数分别为38771人和7284人。全省21个地市共设36个美术术科考点，广播电视编导术科统考在华南农业大学设置考点。美术术科统考的考试科目为色彩、速写和素描，广播电视编导术科统考的考试科目为专业基础、故事编创和影视作品分析。据了解，两项考试平稳顺利，美术术科统考缺考人数仅149人，缺考率0.38%；广播电视编导术科统考缺考人数411人，缺考率5.64%。

记者从广东省考试院获悉，为进一步维护广东省2020年美术术科统考的公平公正，确保美术术科统考所有考点入场、开考和收卷等相关考务环节全省同步进行，广东省首次采用全省统一考务指令对相关考务环节的时间点进行统一播放。广东省还加强了对两项术科统考考生的入场检查，使用金属探测仪对每位考生进行携带违禁品检查，禁止考生携带通讯工具和与考试有关的资料(纸张、纸片或图片)等进入考场。同时，引入“人脸识别智慧监考系统”，要求考生在考场内实行“刷脸”验证身份，严防替考舞弊等违纪违法行为。从考试组织实施情况看，两项考试管理规范有序，考风考纪良好，考生违纪违规进一步下降，据初步统计全省违纪违规考生不足10名。

广东省2020年美术和广播电视编导术科统考将继续采用计算机网上辅助评卷方式，即将考生答卷(画作)拍照（扫描）录入计算机系统，再由计算机随机派发答卷供评卷教师进行网上评卷，维护评卷工作的权威性和公正性，提高评卷工作效率和质量，使评卷工作更加科学化、规范化。

据悉，考试成绩将于2020年1月中下旬公布。

(责编：实习生(李萌)、孙竞)
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