近七成中小学生每天课外阅读低于1个小时

北京大学中文系教授、中国语言学研究中心副主任汪锋在近日举办的“破解之道：透视中小学读写教学的热点与难点”论坛上，发布了《中小学读写现状调研报告（2019）》（以下简称《报告》）。报告显示，近七成中小学学生每天阅读时间低于1个小时。

《报告》显示，约89.4%、90.4%受访者分别对阅读、课外读物感兴趣，79.4%的受访者喜欢写作，但只有65.3%的受访者希望进行更多的写作练习。此外，约81.8%的受访者表示有丰富的读物可供阅读，78.9%的受访者家中藏书较多，86.8%的受访者可以自由选择读物，69.4%的受访者会经常买书。

但受访者的阅读时间却令人担忧。《报告》显示，约19.6%的受访者每天的阅读时间不足0.5个小时，50%的受访者每天阅读时间为0.5-1个小时（不包括1小时），而且随着年龄的提升，每天阅读时间不足1个小时的学生明显增多。“所以对于中小学学生来说，兴趣不是问题，读物也不是问题，时间才是问题。”汪锋说。

与此同时，受访者每周的写作时间也不乐观。《报告》指出，约24.4%受访者每周花在写作上的时间不足0.5个小时，42.1%的受访者每周花在写作上的时间处于0.5-1个小时（不包括1个小时）之间。

关于阅读方法来源，在13岁和16岁的受访者中，分别有68.2%和71.6%的学生表示是“自己摸索的”，选择“学校老师教的”的学生分别占比58.9%和52.8%；针对写作方法的来源，在13岁和16岁的受访者中，分别有59.9%和63.2%的学生表示是“自己摸索的”，选择“学校老师教的”的学生分别占比70.9%和64.2%。值得注意的是，29.1%的受访者表示课堂作文与自己写作有很大差别，59.4%的受访者觉得“有一些差别”，仅11.5%的受访者认为“没有差别”。

在汪锋看来，无论是课堂作文，还是自己的写作都应是以恰当的方式准确地传递信息，“但现在从这组数据来看，课堂作文明显背离了这一初衷，这一定是我们的教学方式出了问题”。

汪锋建议，要提升中小学生的读写能力，首先要保证学生有足够的读写时间，同时要对读写方法进行系统研究和有效教学，对学生进行更细化的分级教学。

据介绍，来自北京、上海、河北、湖北、福建等全国30个省（区、市）的3万余人次参与此次问卷调查，共回收有效问卷30561份，其中参与的小学生、初中生和高中生分别占比46.4%、42.8% 和10.8%。

（记者 孙庆玲）

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