全国高校2020届毕业生教育人才招聘会举办

日前，全国高校2020届毕业生教育人才招聘会在长春举办。此次招聘会由教育部高校学生司、全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心、吉林省教育厅指导，东北师范大学主办。

本届招聘会是全国最大型的教育行业招聘会，也是唯一受教育部官方委托举办的全国性行业招聘会。共有来自全国29个省（区、市）208个城市的970家用人单位参会，发布需求信息3.9万多条。其中，教育行业单位占招聘单位总数的86.29%。

本届招聘会以“基层就业”为主题。其中，教育系统“百县千校万岗”基层就业洽谈会同步开展现场和线上两个平台的基层就业岗位推介。现场招聘单位中有区县教育局77家和非沿海地区县镇工作单位202家。线上就业岗位推荐通过现场设立基层就业“二维码墙”的方式，为参会毕业生提供全国672家基层用人单位就业信息。

招聘会上，东北地区和粤港澳大湾区等区域岗位数量占据优势。东北师大积极服务国家“振兴东北”战略，重点邀请东北地区优质用人单位参会，东北地区用人单位381家参会，占单位总数的39.28%。本次招聘会上还有来自粤港澳大湾区、海南省等经济特区的用人单位27家、长三角地区用人单位57家。

据了解，民办教育市场成为教育行业就业岗位新的增长点。本次招聘会上共有来自全国455家民办教育单位前来参会，较去年同比增加4.61%，为师范专业毕业生提供更多样的就业选择。

（记者 王培莲）

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