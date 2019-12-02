学校需要因地制宜，找到符合学校特色且学生真正感兴趣的项目，从而让更广大的学生群体享受到校园体育活动的快乐

近日，湖南长沙长郡中学的一段街舞课间操视频在网上走红。高中生们在大课间跳着活力四射的舞步，青春气息扑面而来。街舞元素的融入让学生们的精神面貌焕然一新，课间操不再是一种任务，而是成为释放个性的舞台。目前，通过丰富多样的手段引导学生参与运动的兴趣，已经成为不少学校的共识。

“完全人格，首在体育”，体育对青少年的教育作用早已被广泛认知。青少年不但可以在体育运动中学到遵守规则、尊重对手、理解合作、面对挫折，还有助于培养他们顽强拼搏的意志品质。

但目前我国青少年体质不甚理想，“小眼镜”和“小胖墩”不在少数。在教育部基础教育质量监测中心日前发布的《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》显示，近七成的初中生视力不良，城市中的四年级学生只有30.5%有锻炼习惯（每周自主锻炼3次以上且每次超过30分钟），八年级学生中只有22%有锻炼习惯。

如今，越来越多的学校提升了课间操、体育课以及校园体育活动的趣味性，用丰富的形式和个性化的创意让更多学生参与其中，不但有助于培养学生们对体育锻炼的兴趣和习惯，也有利于减轻紧张的课堂压力，提高学习效率。

长郡中学的大课间除了街舞操，还有武术操等其他方式，不同学年的课间活动也并不相同。该学校的老师表示，中学是学生们彰显个性的关键时期，要引导和保护他们对新鲜事物的兴趣。因此，校园体育活动中需要改变单一的活动形式和枯燥乏味的内容，不但要融入即兴、率真、活泼和时尚的元素，还要常换常新，给学生们更多选择。

当然，不同的学生兴趣也各不相同，各学校还需要因地制宜，找到符合学校特色且学生真正感兴趣的项目，从而让更广大的学生群体享受到校园体育活动的快乐。更重要的是，要在兴趣的引领下，提升校园体育的质量，达到合理强度，让学生们不仅强身健体，还要掌握体育技能，最终养成受益终生的锻炼习惯。

《人民日报》（2019年12月2日 15 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)