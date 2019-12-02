高校专家齐聚北林 推动马克思主义学院快速发展

近日，“马克思主义学院发展与高校思想政治理论课教师教学能力提升高端研讨会”在北京林业大学举行。本次论坛由北京林业大学主办，马克思主义学院承办，旨在问计专家、问计同行，通过交流研讨拿出真招实招，不断提升思想政治理论课教师教学科研能力，推动马克思主义学院快速发展。

北京林业大学党委书记王洪元表示，发展和建设好马克思主义学院，一是加强学校党的领导和党的建设的迫切需要。二是办好新时代中国特色社会主义大学的迫切需要。三是保证党在意识形态领域绝对领导的迫切需要。四是夯实学校各级党政负责人的理论根基，提高领导干部马克思主义基本素养的迫切需要。

在专题报告阶段，学校党委常委、宣传部部长、马克思主义学院院长孙信丽介绍了马克思主义学院在师资队伍建设、教学质量、科研能力提高、人才培养体系建设等方面的思考，并提出学院发展要提质增效，主动对接国家重大发展战略，增强服务社会能力，提升学院影响力和话语权。

在主旨报告阶段，来自北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院常务副院长孙熙国、中央财经大学马克思主义学院院长冯秀军、北京航空航天大学马克思主义学院常务副院长赵义良及中南财经政法大学马克思主义学院副院长韩美群等4位专家围绕高校马克思主义建设、思政课教学质量提升、教师队伍建设、教学科研团队打造、研究平台搭建、服务社会能力提升和评价制度体系构建等方面做了报告，对加快马克思主义学院建设发展、思政课教师教学科研能力提升等提供了学习借鉴经验。

来自北京大学、中央财经大学、北京航空航天大学、中南财经政法大学、北京科技大学、中国人民公安大学等全国多所高校马克思主义学院、研究院的院长、专家、学者参加了此次研讨会，为马克主义学院的发展出谋划策。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)