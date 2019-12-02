“人人都做志愿者” 山东大学打造青年志愿服务新模式

在第34个“12.5国际志愿者日”来临之际，日前，山东大学五万余名青年学子以团支部为单位，深入社区、医院、文化场馆开展集体性志愿服务活动。

山东大学志愿服务现场（学校供图）

据了解，山东大学有这样一批志愿者积极探索志愿服务新模式，拓展社区志愿服务内涵，发挥志愿服务示范效应。其中，山东大学数学学院“爱不孤单”团队前往信望爱残疾人服务中心的七贤庄站和井家沟站开展帮残助困活动，陪伴自闭症儿童，开展各类课程更好地锻炼自闭症孩子们的语言表达能力和社会生活能力。基础医学院暑期阿尔茨海默卫生服务项目以关注、调研并帮助缓解阿尔茨海默病（简称AD）为主题，在济南各大社区、养老院、齐鲁医院等地开展多项活动，使更多人了解并正确认识AD，提高对AD患者的关注度和治疗效果，爱护尊重每一位AD患者。

此外，该校口腔医学院“夕望”队前往济南市天桥区“孝之家”养老院，为这里的老人们宣讲口腔知识、检查口腔健康、进行心理疏导，提高了老人们的口腔健康意识，传播敬老爱老助老的志愿服务理念。药学院“药飞”团队定期组织志愿服务团队前往居民社区或者医药机构进行走访调研，考察不同种类的药物在居民家中的储存与使用情况，并对过期药品的处理方式、处理地点及处理现状得到进一步的了解。

与此同时，山大各学院组织的支教活动也在如火如荼地开展。管理学院C&E筑梦山西小分队的志愿者们于8月份前往陕西省寿阳县一中开展了为期20天的公益夏令营活动，C&E公益教育协会是结合线上线下教育的公益教育联盟，成员来自山大、北师大、中大、深大等多所高校；化学与化工学院“微爱”支教团是化学基地班传承五年至今的优秀团队，每年暑假都会来到革命老区微山岛进行支教和调研活动；能源与动力工程学院“Qing心支教队”针对乡村教育落后、兴趣培养资源匮乏、留守儿童心理教育缺失等问题，在青岛市西海岸新区珠海街道办事处袁家庄村开展了为期二十天的支教活动。每年暑假，山东大学都有千余名志愿者投身西部支教事业，将爱与希望洒满乡野。

据悉，山东大学青年志愿者联合会“服务社区行动”项目获评2019年全国大学生志愿服务社区示范项目；“药飞——关注居民用药健康”项目、“乡望 向往”中华少年文化自信助力计划项目获评山东省青年志愿服务示范项目，获得一致好评。

山东大学校长樊丽明曾在参加某活动时介绍，志愿服务是山东大学的一项优良传统，目前学校已拥有超过5万名注册志愿者，建立了200多个社区志愿服务工作站，每年参与济南、青岛、威海地区志愿服务超过10万人次。学校在推行志愿服务的过程中，提出“人人都做志愿者”的口号，旨在鼓励同学们深入社区、知行合一，在志愿服务的实践行动中应用所学的专业知识，加深对理论的理解；同时在服务中接受劳动教育，树立牢固的劳动意识，在劳动中奉献和成长，打造志愿服务的山大模式。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)