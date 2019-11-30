北理工等9所延河联盟高校共同发布“延河宣言”

人民网北京11月30日电（孙竞）今天，中国人民大学、北京理工大学、中国农业大学、北京外国语大学、中央音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中央民族大学、延安大学等9所诞生于延安的高校共同发布了“延河高校人才培养联盟宣言”。

宣言发布会现场 徐思军/摄

宣言中称，9所高校将秉持“延安根、延河魂”的共同精神源点，探索独具特色的育人之路，以同心求发展、以红心筑未来，做好红色基因忠诚的传承者和弘扬者。主动打破高校“院墙”，在坚持院校特色的同时，寻求合作最大公约数，推进优势资源的共享、共融，实现院校之间共创、共赢。

今年3月16日，为传承红色基因，继承和发扬党在延安时期立德树人和创办新型高等教育的理念，共同提升人才培养的能力和水平，本着信息互通、资源共享、整合优势、协同创新原则，在北京理工大学的发起和倡议下，中国人民大学、北京理工大学、中国农业大学、北京外国语大学、中央音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中央民族大学、延安大学等9所诞生于宝塔山下、延河之滨的高校自愿组成联合组织，发起成立延河高校人才培养联盟（延河联盟）。联盟旨在共同推动我国高等教育坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。联盟第一届轮值主席由北京理工大学校长张军院士担任。

在今天的发布会上，张军表示，延河高校人才培养联盟成立以来，9所高校共同探索人才培养新范式，加深资源共融共享，推动联盟发展壮大。希望联盟高校勠力同心办好人民满意教育，将联盟打造成为新时代高校人才培养共同体，要进一步铸牢“延河魂”，充分利用红色资源，加强党史、新中国史、校史教育，共筑理想信念和精神之基，；进一步系紧“红心结”，充分发挥各自育人优势，协同育人，共谋发展，不断探索新时代高校间人才培养合作的新机制；进一步坚定“育新人”，充分共享专业优势资源，强化交流互鉴，在教育教学等方面互补互促，创新人才培养模式，走出一条鲜明特色的红色人才培养之路。

教育部高等教育司司长吴岩认为，“延河宣言”是立足中国高等教育改革发展，聚焦人才培养核心关键，进行的精准、精炼、精彩的呈现，是一篇立足长远的高质量宣言。吴岩希望各联盟高校传承红色基因，树立家国情怀，坚持并深化“又红又专”的新时代表达。要带头推动新工科、新医科、新农科、新文科建设，树立新的人才培养质量观和质量文化意识，瞄准全新的人才培养质量标准，在“四新”建设上勇争第一。要在“金专”、“金课”、“金师”上敢闯会闯，做好一流专业、一流课程和一流教师队伍的建设，努力培养一流人才，为中国高等教育做出新的贡献。

根据宣言，9所高校将在人才培养上协同合作、优势互补，在构建教学体系、完善教育教学内容、革新教学方法等方面着力，探索形成多校联动、协同育人的新模式。推动校际资源共享、学分互认、教师互聘、学生互派、课程互选，构建互惠、互利、互补、共建、共享、共赢的新发展机制。

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