高教司司长吴岩：以产教融合推进“质量革命”

人民网北京11月30日电（孙竞）2019年教育部产学合作协同育人项目对接会今天在北京理工大学举行。教育部高教司司长吴岩表示，提高高等教育的管理质量和管理水平是推进高等教育治理体系和治理能力现代化建设的关键和重点，全面打赢“质量革命”攻坚战，就要打好“结构优化”攻坚战、“模式创新”攻坚战、“学习技术”攻坚战、“质量体系”攻坚战。

教育部高教司司长吴岩 主办方供图

吴岩指出，党的十九届四中全会为新时代高等教育事业发展指明了前进方向，要将推进高等教育治理体系和治理能力现代化建设的重大使命转化为高等教育强国建设的强大动力，二者之间的实践逻辑环环相扣，目标指向一以贯之，重大举措接续递进。他强调，产教融合是促进校企协同育人的基本手段，是实现产学研用结合的主要方法，是提高人才培养质量的重要途径。深化产教融合，推进协同育人，必须从调结构、促升级，创机制、破壁垒等方面寻求突破，真正提高高等教育质量，助力新工科、新医科、新农科、新文科交织交融、引领发展。

教育部产学合作协同育人项目专家组组长、哈尔滨工业大学副校长徐晓飞介绍，教育部产学合作协同育人项目自2014年启动实施以来，通过政府搭台、企业支持、高校对接，已支持1100多所本科院校与近800家企业合作立项3.7万项，企业提供经费及软硬件支持约112亿元，实现了“量”“质”“影响力”的三大飞跃。下一步，教育部将进一步加强和规范项目管理，陆续出台《教育部产学合作协同育人项目管理办法》、《教育部产学合作协同育人项目年度项目导引》等政策文件，指导各级教育行政部门、高校、企业等机构参与项目，提升立项质量，实现高校人才培养与企业发展的合作共赢。

北京理工大学校长、中国工程院院士张军在发言中指出，要把创新创业教育贯穿人才培养全过程。他以北京理工大学构建的“价值塑造、知识养成、实践能力”育人模式为例，介绍了北理工通过教育教学改革将创新创业教育融入人才培养体系所采取的措施：专业设计领双创、课程体系育双创、平台支撑促双创、双创导师引双创、机制保障护双创。张军表示，要建立包含创新创业意识、创新创业精神、创新创业文化、创新创业体系、创新创业能力在内的新范式。

据悉，产学合作协同育人项目实施6年来，始终坚持以产业需求引领人才培养改革方向，实现了项目数量、项目质量、项目影响力的巨大飞跃。2014年，8家企业发布项目245个，提供经费和软硬件支持1200万元；2018年，1094所本科高校与498家企业合作立项17608项，企业提供经费及软硬件支持约77.44亿元，经费支持约6.41亿元，同比增加了61.25倍、70.87倍和644.33倍。

目前，产学合作协同育人项目形成了良性循环的机制：政府搭台、企业支持、高校对接、共建共享，有效激发了各方积极性和创新活力，已经成为教育战线推进产教融合、开展校企合作的一块金字招牌。

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