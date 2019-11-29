北京师范大学科学教育研究院正式成立

人民网北京11月29日电（孙竞）北京师范大学科学教育研究院在27日北师大宣布成立。北京师范大学科学教育研究院长郑永和表示，研究院将建设成为一个开放合作的国际化平台，以科学素养提升为导向，采用数据驱动的研究范式，促进跨学科、跨领域的融合发展，打造全口径、全学段、合科与分科相互协调的科学教育，推动科技创新向教育转化。

27日下午，北京师范大学首届科学教育论坛暨科学教育研究院合作共建签约仪式在京师大厦举行。中国科学院院士、北京师范大学科学教育研究院名誉院长杨玉良通过视频向研究院的成立表示祝贺。他指出，科学教育应面向国家发展和科技进步的需要，引导青少年树立正确的自然观，使其具有科学思维和科学精神。他建议科学教育研究院通过中外文化的比较，确立中国科学教育发展战略；将教育学研究成果与学科教育相结合，寻找科学教育的核心要点；在深入研究科学教育规律的基础上，培养优秀科学教师。他希望，北师大科学教育研究院能够为中国未来的科学教育做出重要贡献，成为中国科学教育发展史上的里程碑。

中国科学院院士、北京师范大学科学教育研究院科学顾问杨学明认为，科技强国建设有赖于顶尖的科技创新人才，创新人才培养有赖于高质量的科学教育，而高质量的科学教育有赖于高水平的科学教育研究。研究院的成立为科技创新成果向教育的转化搭建了平台，将会有更多科学家从科技创新成果中提炼出能用于基础教育的新知识、新方法和新素材，助力科学教育发展和创新型人才培养。

国家自然科学基金委员会副主任高瑞平谈到，直接面向青少年的科学教育对提升公众科学素质，实现经济社会可持续发展具有基础性、先导性、全局性的重要作用。深入发展科学教育不仅有助于探索培养优秀科技创新人才的内在规律，助力科技人才队伍建设，同时也有利于厘清科学教育学科体系的发展路径，推动教育教学系统改革。

北京师范大学教育学部部长朱旭东指出，科学教育是一项基于人、为了人的发展的教育性活动，深受社会关注并凝聚了广泛共识。北师大科学教育研究院的成立恰逢其时，它将以北京师范大学已经形成和正在发展的学科优势教育资源为依托，充分汇集多方教育专家的智慧和科研成果，促进学科与跨学科研究融合，产出高层次研究成果，完善体系，为繁荣我国科学教育事业作出新的贡献。

与会专家还就“国际科学教育发展前沿与趋势”“科技创新成果向教育转化的发展前景”“我国科学教育研究与实践面临的挑战”等问题展开了深入研讨。

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