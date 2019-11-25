人民网>>教育>>滚动新闻

第五届全国密码技术竞赛决赛暨颁奖典礼在北邮举行

2019年11月25日14:40  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月25日电（孙竞）2019第五届全国密码技术竞赛决赛23日至24日在北京邮电大学举行，来自全国高等院校和科研院所的121支代表队展开激烈的角逐。选手们围绕“学习密码知识、推动密码应用，保障网络空间安全”的大赛主题，进行现场汇报演示和团队答辩。最终角逐出特等奖2个、一等奖16个、二等奖30个、三等奖72个。其中，北京邮电大学的两个作品“区块链账本压缩算法设计”“基于国密算法与动态手势的身份认证系统”获得了一等奖。

颁奖典礼现场 主办方供图

在稍后的颁奖仪式上，中国工程院院士蔡吉人、中国科学院院士王小云分别发表寄语，希望同学们珍惜青春年华，关注国际密码研究的最新方向、技术应用，注重研究的创新性和应用性，共同努力为我国密码事业的发展贡献力量。

作为密码领域具有里程碑意义的关键之年，本届竞赛共吸引了全国74个高校、研究院所，共357支代表队的参与，达到了历届之最。大赛涌现出一批优秀的参赛作品，作品关注区块链、国密算法等密码学方向的实际应用，决赛作品中涉及区块链技术的12件，涉及国密算法的71件。

据悉，全国密码技术竞赛创办于2015年，旨在“提高密码意识、普及密码知识、实践密码技术、发现密码人才”，主要面向全国高等院校学生。竞赛由国家密码管理局指导完成，是国内级别最高、影响力最大的密码技术大赛。

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved