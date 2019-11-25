第五届全国密码技术竞赛决赛暨颁奖典礼在北邮举行

人民网北京11月25日电（孙竞）2019第五届全国密码技术竞赛决赛23日至24日在北京邮电大学举行，来自全国高等院校和科研院所的121支代表队展开激烈的角逐。选手们围绕“学习密码知识、推动密码应用，保障网络空间安全”的大赛主题，进行现场汇报演示和团队答辩。最终角逐出特等奖2个、一等奖16个、二等奖30个、三等奖72个。其中，北京邮电大学的两个作品“区块链账本压缩算法设计”“基于国密算法与动态手势的身份认证系统”获得了一等奖。

颁奖典礼现场 主办方供图

在稍后的颁奖仪式上，中国工程院院士蔡吉人、中国科学院院士王小云分别发表寄语，希望同学们珍惜青春年华，关注国际密码研究的最新方向、技术应用，注重研究的创新性和应用性，共同努力为我国密码事业的发展贡献力量。

作为密码领域具有里程碑意义的关键之年，本届竞赛共吸引了全国74个高校、研究院所，共357支代表队的参与，达到了历届之最。大赛涌现出一批优秀的参赛作品，作品关注区块链、国密算法等密码学方向的实际应用，决赛作品中涉及区块链技术的12件，涉及国密算法的71件。

据悉，全国密码技术竞赛创办于2015年，旨在“提高密码意识、普及密码知识、实践密码技术、发现密码人才”，主要面向全国高等院校学生。竞赛由国家密码管理局指导完成，是国内级别最高、影响力最大的密码技术大赛。

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