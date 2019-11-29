山东胶州：探索构建科学育人体系 引导青少年立志成才

近年来，胶州市从“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题出发，聚焦“让红色基因代代相传”，创新实施从幼儿园到高中的红色基因传承工程，打造“党在心中、伴我成长”党建特色品牌，切实推动“用15年时间改变一代人”，培养学生成为实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军。

创新“一主两线六环”思政教育体系，搭建红色基因传承“四梁八柱”

胶州市对全市红色教育资源进行整合，构建形成中小学“一主两线六环” （ “一主”即红色文化课堂，“两线”即红色理念教育、红色实践教育，“六环”即红色讲堂、红色走廊、红色创作、红色纪念、红色剧场、红色研学）红色基因传承工程，探索构建科学育人体系，从幼儿园到高中循序渐进、螺旋上升地进行思想政治教育，引导青少年过好人生的“拔节孕穗期”，教育学生立德成人、立志成才。

同时，胶州市以搭建红色讲堂、打造红色走廊、弘扬红色纪念、再现红色剧场、开展红色研学等形式，推动六环相扣，在学思践悟中厚植红色基因，面向全市所有学生，发动新时代思政课建设、红色基因传承、校园党建共同体模式建设等“八大攻势”，在立德树人中坚定理想信念。

推动“互联网+思政教育”模式创新，保障红色基因传承行稳致远

胶州市针对新时代学生特点和思政教育重点，创新思政课载体，利用互联网、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术，打造校内校外、课内课外、线上线下紧密结合的育人体系，使思政课从平面走向立体，从静态走向动态，打造学生身边的“e思政”。

在课堂上，学校运用新媒体辅助教学方式，增强学生参与度和体验感，提高课堂教学效果；建立资源共享平台，探索“互联网+红色基因传承”模式；注重师生教学互动，运用老师讲授和学生分享交替进行的方式，调动学生学习的主动性和积极性，让思政课真正成为学生喜爱、终身受益的课程。

培育“党在心中、伴我成长”品牌，打造红色基因传承精品载体

胶州市抓住制约思想政治教育的突出问题，打造“党在心中、伴我成长”党建与红色基因传承品牌，推动形成党建统领、团队合作、家校社联动模式，共同营造起思想政治教育的良好氛围，以中小学校党组织为核心，协同决策组织、执行组织、监督组织等五个组织，打造议事决策机制、联系群众机制、民主协商机制等九个机制的校园党建共同体，构建“一核五翼九制”，构建起“覆盖全面、体系完备、重点突出”的党建新格局，让党的旗帜在教育阵地高高飘扬。

据了解，胶州市委教育工委荣获“山东省教育系统先进基层党组织”称号。全市中小学党建和红色基因传承工作，获评“2018年青岛教育大事”，省教育厅厅长邓云锋批示在全省推广学习。《胶州市是如何用15年时间改变一代人的》作为山东省10个地方改革案例之一，被中共山东省委全面深化改革委员会办公室推荐上报至中央改革办。

(责编：郝孟佳、熊旭)