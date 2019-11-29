人民网>>教育>>滚动新闻

山东胶州：探索构建科学育人体系 引导青少年立志成才

2019年11月29日17:30  来源：人民网-教育频道
 

近年来，胶州市从“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题出发，聚焦“让红色基因代代相传”，创新实施从幼儿园到高中的红色基因传承工程，打造“党在心中、伴我成长”党建特色品牌，切实推动“用15年时间改变一代人”，培养学生成为实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军。

创新“一主两线六环”思政教育体系，搭建红色基因传承“四梁八柱”

胶州市对全市红色教育资源进行整合，构建形成中小学“一主两线六环” （ “一主”即红色文化课堂，“两线”即红色理念教育、红色实践教育，“六环”即红色讲堂、红色走廊、红色创作、红色纪念、红色剧场、红色研学）红色基因传承工程，探索构建科学育人体系，从幼儿园到高中循序渐进、螺旋上升地进行思想政治教育，引导青少年过好人生的“拔节孕穗期”，教育学生立德成人、立志成才。

同时，胶州市以搭建红色讲堂、打造红色走廊、弘扬红色纪念、再现红色剧场、开展红色研学等形式，推动六环相扣，在学思践悟中厚植红色基因，面向全市所有学生，发动新时代思政课建设、红色基因传承、校园党建共同体模式建设等“八大攻势”，在立德树人中坚定理想信念。

推动“互联网+思政教育”模式创新，保障红色基因传承行稳致远

胶州市针对新时代学生特点和思政教育重点，创新思政课载体，利用互联网、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术，打造校内校外、课内课外、线上线下紧密结合的育人体系，使思政课从平面走向立体，从静态走向动态，打造学生身边的“e思政”。

在课堂上，学校运用新媒体辅助教学方式，增强学生参与度和体验感，提高课堂教学效果；建立资源共享平台，探索“互联网+红色基因传承”模式；注重师生教学互动，运用老师讲授和学生分享交替进行的方式，调动学生学习的主动性和积极性，让思政课真正成为学生喜爱、终身受益的课程。

培育“党在心中、伴我成长”品牌，打造红色基因传承精品载体

胶州市抓住制约思想政治教育的突出问题，打造“党在心中、伴我成长”党建与红色基因传承品牌，推动形成党建统领、团队合作、家校社联动模式，共同营造起思想政治教育的良好氛围，以中小学校党组织为核心，协同决策组织、执行组织、监督组织等五个组织，打造议事决策机制、联系群众机制、民主协商机制等九个机制的校园党建共同体，构建“一核五翼九制”，构建起“覆盖全面、体系完备、重点突出”的党建新格局，让党的旗帜在教育阵地高高飘扬。

据了解，胶州市委教育工委荣获“山东省教育系统先进基层党组织”称号。全市中小学党建和红色基因传承工作，获评“2018年青岛教育大事”，省教育厅厅长邓云锋批示在全省推广学习。《胶州市是如何用15年时间改变一代人的》作为山东省10个地方改革案例之一，被中共山东省委全面深化改革委员会办公室推荐上报至中央改革办。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved