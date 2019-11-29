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整体力量的激发才能完成学校的整体变革

2019年11月29日15:42  来源：人民网-教育频道
 

近日，第五届中国教育创新成果公益博览会在珠海国际会展中心举行。在博览会“基于核心素养的学校整体变革”主题论坛上，与会者分享了学校如何基于核心素养进行改革的经验。

谈及核心素养实践如何落地，北京师范大学中国教育创新研究院副院长魏锐表示，一是从“服务素养培养”到“基于素养培养的设计”；二是从“关注社会需求”到“关注学生获得”；三是从“整体模糊思维”到“基于分析思维的理性论证和基于实践证据的优化迭代”；四是从“研发者高依赖”到“可复制、可推广”；五是从“基于经验和智慧”到“基于标准规则”的教育创新模式；六是既有“大而全”又有“小而精”，从而打造促进21世纪素养教育的可复制、可推广的系统解决方案。

“有怎么样的老师，才能实施怎样的教育，未来的教师要做课程的开发者、建设者。”郑州创新实验学校、宜都创新实验学校、郑中国际学校三校校长王昌胜表示，未来的课堂应该要适应天性，未来的课程是生长型课程，未来的教学是分享式学习，未来的研究是实践性研究，因此，探索未来教育落地的路径和方法很重要。

“现在大家都特别强调核心素养，学习的方式变了，教师的角色也变了，但有一个核心是不变的，即教师作为整个教育的核心是没有变的。坚定理念，依靠教师，投资教师，提出未来教师标准。”北大附中探月学院教育生态变革学院执行总监朱徽说。

“教育是一个国家面向未来的设计。”北京师范大学中国教育创新研究院兼职研究员李茂表示，如何基于核心素养实现学校的整体变革，是一个关系每个人福祉和国家未来的重要议题。“要从国家层面、地区层面、学校层面去思考学校应该怎样面向未来重新设计，在这背后许多力量都要参与进来，无论是外部力量还是内部力量，因为只有整体力量的激发才能完成学校的整体变革。”李茂说。

据介绍，2017年，北师大中国教育创新研究院首次提出核心素养的5C模型。该模型强调，在发展学生4C“创新素养、审辩思维、沟通与合作素养”的同时，必须培养他们的文化理解与传承素养，且文化理解与传承素养应处于5C模型的核心位置。

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)
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