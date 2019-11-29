2019中印尼人文交流发展论坛在汉举行

11月22日至23日，教育部中外人文交流中心主办、华中师范大学与中国-印尼高校智库联盟承办、北京外国语大学协办的“2019中印尼人文交流发展论坛”在武汉成功举办。论坛以“秉持人文交流理念，推进中印尼双边关系可持续发展”为主题，围绕中印尼人文交流进行探讨。来自中国和印尼政府部门、高校、企业等单位约110位专家学者和代表与会。

论坛现场，与会者聆听分享。主办方供图

华中师范大学校长郝芳华回顾了中国与印尼人文交流的发展历程与中国“一带一路”建设情况。郝芳华介绍，华中师范大学与印尼14所高校建立了合作关系。她认为，正值“一带一路”倡议提出六周年之际，为献礼中印尼建交70周年，大力推进中外人文交流机制建设，打造两国青年交流精品化项目，谱写中印尼可持续发展进程正当其时。应当秉持共商、共建、共享原则，弘扬丝路精神，发挥人文交流智慧，促进中印尼人文交流进一步发展。

北京外国语大学副校长闫国华介绍，2016年，中国-印尼高校智库联盟在北京成立，为中印尼交流合作搭建了平台。两国在经贸、文化、教育等领域的合作的日益加深，高层互访频繁。两国关系正处于良好发展的新时期，培养熟悉精通两国文化的人才是促进人文交流不断发展的良好方法。

Yarsi大学校长和印尼教育部前副部长法斯里·贾拉勒指出，印尼提倡多样化和包容性的教育，塑造民主、文明、包容的公民基本素质。基于多样性，产生新知识，满足新需求。他认为，提高国家发展质量需要建立教育资源框架，将教育与需求统一起来。他相信人文交流将使两国关系进一步发展，交流将会惠及两国人民，这需要政府和民间企业都加入进来。

湖北省教育厅副厅长黄国斌介绍，湖北是教育大省，高等教育优势突出。近年来，湖北与印尼在各个方面的交流与合作日益频繁，为推动双方合作，湖北省教育厅曾举办多项活动与印尼进行人文交流。他指出，湖北与印尼的教育交流正面临新的机遇，发展空间巨大，我们将继续加强合作，为两国交流提供人才支撑。

教育部中外人文交流中心副主任杨晓春说，中国与印尼的友谊源远流长。中印尼合作之舟行稳致远，离不开两国民众的积极参与，特别是中印尼高级别人文交流机制建立以来，两国人文交流取得长足发展。教育在人文交流中发挥着基础性、先导性和持久性作用。中国-印尼高校智库联盟的成立为两国高校和智库间开展合作搭建了平台，双方通过联合科研、校际交流、互派学生、设立办学项目等为促进两国人才培养和人文交流，夯实中印尼社会和民意基础，促进双方社会可持续发展做出了贡献。

与会嘉宾热情交流。主办方供图

论坛还发布了《中印尼人文交流发展报告（2019）》蓝皮书。华中师范大学中印尼人文交流研究中心副主任宋秀琚介绍，该书从教育合作、华文教学、经验借鉴、专题研究四个方面对中印尼之间的人文交流进行了研究和展望，为继续加强两国教育交流合作，拓展合作领域、深化合作内容提供了指引。

与会专家学者还围绕“中印尼人文交流与可持续发展：现实与愿景”“华人华侨与中印尼合作”“中印尼人文交流”等议题进行了热烈的研讨，取得了丰硕成果。（光明日报全媒体记者张锐通讯员鄢云）

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