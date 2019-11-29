第二届“文学与经济跨学科研究”专题研讨会举办

人民网北京11月29日电 （郝孟佳、王婧宁）第二届“文学与经济跨学科研究”专题学术研讨会22日至24日在对外经济贸易大学举行，来自全国各高校及各大研究机构百余位专家学者积极探索文学跨学科研究的新路径。对外经济贸易大学党委副书记文君指出，发展人文学科对新时代中国特色社会主义的建设，以及解决全球化进程中出现的新问题具有重大意义，期盼本次研讨会形成有广度、见深度、跨纬度、有热度的研究成果。

第二届“文学与经济跨学科研究”专题学术研讨会开幕式 学校/供图

对外经济贸易大学英语学院分党委书记刘金兰认为，本次研讨会的召开凸显了人文学科广博的内涵和社会关照的属性，希望以此次大会为契机广纳真知灼见、广聚学术资源、广交学术人才，为学校的学术研究和国际合作寻求创新思路和发展空间。

中国社会科学院学部委员，中国外国文学学会会长，西班牙皇家科学院外籍院士陈众议在贺信中指出，当下人工智能和基因工程、大数据和全息化的迅速发展，使文学面临着前所未有的严峻挑战，它与科技、经济其背后的资本与利润之间构成了不可避免的矛盾，因此，本次研讨会对文学与经济跨学科研究的意义不言而喻。

开幕式上，多位专家学者就文学与经济学的关系进行了发言。浙江大学教授、欧洲科学院外籍院士聂珍钊指出，文学与经济学的跨学科研究开辟了一个全新的领域，提供了一个崭新的视角。他认为，文学与经济学跨学科研究不仅会在文学领域产生影响，同样对社会的政治经济领域产生一定影响，希望文学领域的学者也能对经济学研究有所了解，将两个学科结合起来。

上海外国语大学二级教授、中国高校外语学科发展联盟秘书长李维屏表示，文学与经济学密切相关，经济基础决定上层建筑，属于上层建筑的文学创作、出版和销售同样受到经济基础的影响。李维屏从历史纬度和现实意义阐明了跨学科视野的重要性，即不仅有助于外语学科的发展，也有利于推动我国外国文学研究的多元化、现代化和国际化进程。

上海交通大学特聘教授、中国高等教育学会外国文学专业委员会会长刘建军认为，文学与经济学的跨学科研究包含两个方面：一方面是文学与外部经济社会发展的关系，另一方面文学自身内部与经济的关系，需要建立一个以文学为出发点研究经济元素的模式。

在大会发言环节，与会专家学者就文学与经济的关系进行了讨论。浙江大学教授吴笛指出，包含自然意蕴的“生态”与包含人类文明或人类社会意蕴的“经济”并不会构成对立的关系，而是一种辩证统一、相辅相成的关系。

江西师范大学教授傅修延探讨了农耕方式与中国叙事传统之间的密切联系，他认为，在全球化背景下，讲好中国故事需要将中国自己的叙事传统与西方的叙事传统相对照。

本次会议另设十个分论坛，与会专家围绕英国文学中的商业伦理与人性书写、工业革命与英国文学、美国文学中的经济与族裔研究、中国文学与世界文学中的经济书写、文学与经济学跨学科宏观综合研究、英国资本主义与小说创作、现代性危机与英国现代文学的商业生产以及美国文学中的消费文化与经济书写等议题各抒己见，通过理论和文学文本案例的结合进行分析，为文学与经济学跨学科研究提供了新的视角、理论指导和批评示范。大会闭幕式上，《外国文学研究》主编苏晖总结了本次研讨会水平层次“高”，研究视野“新”，研究“跨”学科，内容议题“广”四个特点。

近些年来，文学与经济学跨学科研究在国内外的文学研究领域逐渐成为新的学术热点。本次研讨会积极推介文学跨学科研究的最新成果，在与国际学界接轨的过程中，凸显当代学术的中国立场、中国眼光与中国话语，推动中国特色哲学社会科学的构建。

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