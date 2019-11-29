当华裔青少年遇见中华传统文化

“这个姑娘是怎么背下那么多首诗的？”2017年夏，美国洛杉矶一栋小别墅内，李萌（化名）一边看《中国诗词大会》武亦姝的夺冠视频，一边感概。突然，她起身至书房，从书架上抽出一本《唐诗三百首》，喃喃自语道：“得让儿子们学诗歌了。”

李萌于2013年和家人移居美国，当时大儿子5岁，二儿子1岁。虽在美国读书，因为李萌在家坚持说中文，两个儿子的中文听说都没问题。“武亦姝的视频给我的触动很大，当时到书房的脚步都是急切的，想象着两个儿子不会背诗的样子，很是难受。我希望他们将来能感受到‘溪花与禅意，相对亦忘言’的意境，也能找到自己的根。”

行动派的李萌很快请国内的朋友买了中国古诗词相关书籍和诗歌诵读音像制品，开始教孩子们学习古诗词。两年多来，李萌的两个儿子已能背诵不少唐诗。“我不仅让他们学着背唐诗，而且带着他们读其他中国经典作品。”李萌说。

“妹妹学会第一首诗，我差点掉眼泪”

和李萌一样，不少华裔家长为了让孩子学习中华传统文化，付出了相当大的努力。

“母亲第一次给我读诗的场景还历历在目。那时我才4岁，并不知道她在读什么，只觉得母亲很郑重，脸上没有一丝戏谑……自此之后，我就经常缠着母亲读诗，那浓浓的书香味开始常伴我左右。我印象最深的诗，当属李白的《静夜思》。母亲拥我在胸前，眼里含着我不太懂的眷恋说，这首诗里充满了思乡的味道，等你长大就明白了。” 居住在意大利的胡锦记录下了母亲教自己读诗的场景。

居住在英国的张月（化名）也很喜欢为两个孩子读中国古诗词。“我先生是外国人，在家里，我们常常是3种语言交替着用。教孩子们学中文已经很难了，教诗歌就更难了。”张月还记得带孩子们进入中国古诗词世界的“艰难”，“当时有些情绪崩溃，很想放弃。孩子们完全不能理解诗词中所表达的意义，对背诵就更排斥了。我想了很多办法，暑假带他们回国，提前做功课，将与准备去的景点相关的古诗词提前抄写下来。到景点后，一边游览，一边讲解。可能是看到了诗词中所描述的实景，学习的效果不错。”

如今，张月的两个孩子都爱上了诗歌，妹妹还能摇头晃脑地背下《声律启蒙》中的“云对雨、雪对风，晚照对晴空……”张月记得妹妹背会的第一首诗是《春晓》，“她说中文带着点洋腔，背起诗来听着有点怪，但我当时很开心，差点掉眼泪。花这么多功夫让他们学习中华传统文化，是希望无论将来他们到哪个国家生活，都能记得自己的故乡，听得懂乡音，也能感受到中华文化的深厚。”

中文学校是中华文化传播重要课堂

除了家庭这个课堂外，中文学校也是中华传统文化教学和传播的重要课堂。数据显示，目前海外各类中文学校约2万所，在校生达数百万人。传承文化是不少中文学校的办学宗旨，传统文化薪火相传也被中文学校视为自身的使命。

西班牙巴塞罗那孔子文化学校创始人麻卓民回想起办学历程，颇为感概。“当时想的是，华侨华人的孩子只有学会中文才能找到回家的路。后来慢慢地形成了明确的办学宗旨——传承和弘扬中华文化和民族精神。要实现这个宗旨，就要体现在具体的教学安排中。同时，帮助学生回国参加夏令营也能让他们对中华文化有更亲切的感受。”

“武汉、襄阳这些历史名城，不单单以它的美景吸引四海之宾，更以它悠久的历史与深厚的人文底蕴吸引八方来客。它有着强力的磁场，我们就是被深深吸引的学子。”巴塞罗那孔子文化学校的学生陈叶雨在参加2019海外华裔青少年“中国寻根之旅”湖北襄阳夏令营后，如是描述自己的感受。

为了让讲授中华传统文化的教学方式更受学生欢迎，荷兰代尔夫特中文学校举办“今天谁来读诗词”“听故事 学成语”等活动。“读诗词活动是由学校老师带着孩子们一起读古诗词，并以学校电台的模式做成推文在我们学校的微信公号推送。推送内容不仅有孩子们的读诗录音，还配了细致的讲解。‘听故事 学成语’则是由学生们讲述一个成语典故，同样推送在学校的微信公号。” 代尔夫特中文学校负责教学工作的王卓宇介绍说。

理解中华传统文化，找到自己的根

“虽然孩子们对中国古诗词和古典作品，不一定能完全理解，但是通过学习中华传统文化，可以让他们知道，作为一个华人，自己的根在哪里。在他们将来对人生和社会的理解中，这些知识会成为财富。”李萌说。

相关专家表示，学习中华传统文化可以形成对当代社会的独特理解，进而对人类社会的发展方向和与自然的关系，有新的认识。这一认识影响着我们在面对当今的社会问题时，能正确把握中华传统文化所给出的借鉴价值。能否很好地从传统中开出新意，既要看我们对传统认知的深度，也要看我们将之用于现代社会发展的广度。

对热爱中华传统文化的海外华裔青少年来说，从识文断字入手，渐渐触及中华传统文化，是了解和认知中华传统文化的第一步。由此前行，在掌握中华传统文化基础之上，学习者才能拾级而上，开出一番新境界，对古老文化的现代之用，形成独到的理解。

《人民日报海外版》（2019年11月29日 11 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)