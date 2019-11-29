杭州文渊中学公示35位新老师 33位清北毕业，全部硕博学历

昨天，杭州学军中学教育集团文渊中学官方微信号上，公示了浙江杭州学军中学教育集团文渊中学2020年第一轮教师招聘拟录用人员公示。

记者看到，在公示名单中，共有35名拟录用人员，其中毕业于北京大学有22人，毕业于清华大学的11人，毕业于北京体育大学的1人，毕业于美国范德堡大学的1人。

这35人中，32人为硕士学历，3人为博士学历。

如此豪华的新教师阵容，自然引发多方关注。钱报记者第一时间向校方求证此事，得到的答复是：确有其事。

35份入职邀请函，校方现已全部寄出，并在寄出之前跟名单上所有应聘人员进行了确认。截至昨天，部分应聘人员签好的“就业三方协议”已经寄到文渊中学，还有部分在路上。

网友们纷纷点赞

最好的人才回归教育

文渊中学是杭州一所民办中学，创办于2018年，现有初中部和高中部。该校2020年教师招聘计划分两部分，第一轮主要是招聘应届毕业生，第二轮主要是招聘在职教师。

为招聘优秀应届毕业生，校方先去了趟北京，结果吸引了一批清华北大毕业生投简历。所以通过第一轮笔试、面试选拔的，大多数都来自“清北”。

这次公布的拟录用人员应聘岗位涉及语文、数学、体育、物理、地理、历史、化学、生物、心理、英语、美术、社会等各个科目。35位拟录用人员中，男性12人，女性23人。

这条消息在小时新闻APP上推送后，引发热议。有网友大赞：最好的人才回归基础教育，是教育之福。有网友觉得：老师强，则少年强。

为什么

他们愿意来一所中学当老师

面试过程中，校方曾当面问过他们。学霸们坦言，一是因为觉得教师是个有意思也有意义的职业，能改变许多人的人生甚至家族命运；二是成天和朝气蓬勃的中学生待在一起，会感觉自己也很年轻；三是对学校提供的薪酬待遇还比较满意。

“因为我们是民办学校，老师是没有公办编制的，但薪酬待遇肯定比公办高，清华北大毕业生年薪30万元起步（税前）。”校方说。

钱报记者随后查了查文渊中学之前发布的招聘公告，对新教师薪酬待遇是这么表述的——

“所有教师的薪酬待遇分为两部分，一是参照公办教师享受相应工资、五险一金及福利待遇，二是校发结构工资，年总收入为公办学校的1.5倍。

应届毕业生满工作量年总收入20万+，在职中学高级教师满工作量年总收入30万+。学校伙食优质，在校工作均包吃，入校前三年学校免费提供住宿。

北京大学、清华大学以及世界名校应届毕业生年总收入30万+。省特级教师、正高级教师年总收入50万+。”

为什么

学校招聘那么多“清北”毕业生

校方表示，文渊中学隶属于杭州学军中学教育集团，致力于培养“有德有识有才的领军人才”，而要培养这样的领军人才，首先要有德、才、识兼备的领军老师，清北毕业生应该能担此重任。基础教育，也需要这样的高端人才。

文渊中学这次一口气招聘30余位新老师，主要用意是储备人才。学校开办不久，而且又是小班化教学，这两年对师资需求量本来就偏大，另外也希望借助优秀丰足师资扎实推行小班化教学，探索差异课堂，更好践行美好教育，为孩子全面健康成长保驾护航。

（记者 沈蒙和）

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