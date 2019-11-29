《鳄鱼与牙签鸟》：“95后”留学生的追梦青春

聚焦“95后”留学生这一新青年群体的现实题材电视剧《鳄鱼与牙签鸟》，开播后引发了广泛关注。该剧创作者敏锐地发现，在中国国力日渐强盛的当下，年轻人身上有着不同以往的全球化视野和文化自信。他们决定回归并升级现实题材创作，首次将视角放置在“95后”海外留学生身上，讲述了一群“初生牛犊不怕虎”的年轻人，漂洋过海求学深造、学成后归国创业的故事，展现了当代年轻人无所畏惧的生活姿态、敢于追梦的青春激情。

《鳄鱼与牙签鸟》的剧名看上去有些“古怪”，却契合了“95后”身上非凡的创造力和“不追随不苟同”的独特气质。生物学家发现，鳄鱼饱餐一顿后，会张开大嘴，让牙签鸟在自己牙齿间啄取养分；牙签鸟不仅是鳄鱼的活牙签，还是提前向鳄鱼发出危机预警的警报器。因此，凶猛的鳄鱼和机灵的牙签鸟就形成了自然界里一种共生关系，既和谐发展又融合互惠。这种共生关系也体现在人类与自然之间、当下与未来之间、现实与梦想之间，甚至青年情侣之间，这也恰恰契合了这部剧的环保内核。

作品从建筑和生态科学领域切入，具有鲜明的时代性。整个世界都面临着资源和气候问题，环保是关乎人类健康福祉的重要课题。这部剧通过电视剧这种大众艺术，普及环保理念，引导青少年关注生态文明。剧中一个重要线索便是仿生学如何被利用在优化城市空间上。几名中国留学生以社团模式孵化“空中花园”项目，在城市建筑中模拟自然生态环境。创作者通过这样的剧情设置，巧妙地展示了当下先进的环保观念，尤其是新青年以“中国智造”为世界环保升级所做出的努力。

该剧开篇，两位主人公围绕“为什么留学”展开了讨论。男主人公周尔文给出的答案是：“知识就是力量，知识指引我走向更远的地方，冲破无知的边界。你只有站得更高，才不会被世俗困扰，被无知的贪恋捆绑，最终才能走向人生的最高境界。”出国目的逐渐清晰的女主人公李南恩在异国过生日时，坦言自己的愿望是“早日回国成就一番事业”。这种人物和情节的设置既紧跟时代又贴合现实，以小见大地描绘了在当今社会飞速发展的时代背景下，一代年轻人将个人理想与祖国发展紧密联系，进而用“中国智造”反哺世界的不凡历程，从而引发观众的心灵共鸣和情感共振。

《人民日报海外版》（2019年11月29日 07 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)