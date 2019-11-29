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大山里跑出“教育接力赛”

2019年11月29日08:43  来源：中国青年报
 

“留下来吧，孩子们需要您……”因为这样一句话，原本11月23日结束一年支教工作，返乡与妻儿团聚的邢入德，决定留在贵州省铜仁市石阡中学。

今年56岁的邢入德当了32年教师。2018年，作为苏州市名教师的他开启了大山深处的支教生活。“通过高考，走出大山，改变命运，是这里学子的共同愿望。”邢入德说，他能做的，就是竭尽所能帮助孩子们把成绩再提高一些，让孩子们离梦想更近一些。

2016年，苏州相城区与贵州铜仁市石阡县签订帮扶协议，至今已有46名相城中青年优秀教师走进大山，用知识帮助孩子们铺就人生道路。

除了课堂上的45分钟，邢入德常常舍弃个人休息时间，加班加点工作。他利用课余时间甚至双休日，坚持在办公室“坐诊”，为学生答疑解惑。他所带班级的化学成绩在学校排名遥遥领先。

“支教，就是要帮助当地提升教育质量。”这是邢入德挂在嘴边的话。他总是马不停蹄地开讲座、上示范课、分享个人教研成果……帮助当地各学校在化学教学水平上进一步提高。

一次，邢入德犯了咽炎，加上颈椎病频发，常常头痛欲裂。即便如此，他仍然坚持替其他班级代课。代课的日子里，每天晚自习上到夜里12点，回到宿舍已是凌晨，可他丝毫不觉得疲惫，甚至调侃道：“当日睡觉、当日起床是种有趣的人生体验”。

受邢入德的鼓舞，许多青年教师也选择支教。苏州相城区蠡口实验小学的90后教师顾盛栋就是其中之一。

今年6月，作为“相城——石阡教育组团式帮扶”成员之一，顾盛栋来到这里。从此，他便开始利用个人公众号“顾执己见的小世界”坚持写支教日记，记录在石阡的所见所闻所感。

他说，想通过文字让更多人了解石阡和这边的孩子，让更多人加入支教队伍，正如他所坚信的那样“我们每个人就像一粒微光，但聚集多了，一定能成为照亮孩子明天的星空”。

顾盛栋所带的四（4）班一共有61名学生，教室不大，显得十分拥挤。但最大的难题不是空间的局促，而是知识的贫瘠。大山里的孩子们几乎没有课外读物。顾盛栋说，每当在课堂上看到孩子们求知若渴的眼神，心里总是很不好受。

“这里的孩子缺乏课外读物。”他在日记中写道。没想到这篇日记在朋友圈引起广泛关注，随后，苏州学校的师生发起了多次捐书活动。《奇妙博物馆》《环球少年地理》《昆虫记》……来自蠡口实验小学、苏州觅渡中学等校的崭新书籍和杂志，跨越千里寄到石阡。

顾盛栋走访多名困难家庭学生时得知，有的学生为省下中午吃饭的钱，要花40分钟走回家吃饭，吃完后再走40分钟返校。而这样的学生，在石阡还有很多。

“孩子们的生活比我想象的还要艰苦，我们岂能袖手旁观？”对此，顾盛栋所在的“组团式”帮扶小组商议后决定，每人都要精准资助一个低年级的学生，直到该生小学毕业。

如今，顾盛栋对教育的意义有了更深的理解。教育之火不熄，支教之路不断。他坚信，支教的接力赛会继续下去。

黄梅 记者 李超

(责编：何淼、熊旭)
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