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自信何来？也许来自学会处理不自信

2019年11月29日08:42  来源：中国青年报
 

“小文就是不自信！从小他就缺乏勇气、害怕失败。骑自行车、游泳、溜冰，明明快学会了，就是不敢独立尝试，怎么鼓励也不行。现在这么大了，还总是有畏难情绪，遇到困难就想放弃，这可怎么办呢？！”青青拍着咨询室的沙发扶手，大声地控诉9岁的儿子小文。

小文四年级，成绩始终在中等线徘徊。青青想了很多办法，上辅导课、请家教，小文看上去也很配合，成绩却一直没有提高。

焦急的青青和老师沟通，老师反映小文很聪明，学习也很认真，只是一遇到难点的题目就“僵住了”，不能灵活思考，似乎是害怕什么。青青不理解，“有什么好怕的呀？只是做一道题而已！这样试试那样试试，大不了做错了呗。”

青青问小文，你害怕什么呢？为什么会害怕？小文嚅嗫地说不出来。

青青想了很多办法鼓励小文，失败是成功之母啊，要勇于尝试接受挑战啊。她还买了很多名人传记，希望小文能够突破胆怯。老师建议青青带小文做一些增强意志、挑战极限的运动，青青为小文选择了攀岩，希望能让他感受到突破。没想到小文站在岩壁前，只是反复说“我害怕，不想上去”，青青和教练再三保证设施很安全，教练会陪你，妈妈一直会在下面看着你……小文就是执拗地不肯迈出一步。

这个场景让青青回忆起小文幼儿园学游泳的经历。

小文4岁时，青青给他报了游泳课，小文穿着救生衣，学会了蛙泳的动作，教练建议他自己游几下。青青解开了小文的护具，让他试试，谁知小文把住池边坚决不松手，无论青青怎么鼓励，都是说“我怕”。青青看到一起上课的很多小朋友都能自己游了，甚至有些人动作还没有小文标准，却也在轻松地扑腾，她心里越来越火，一把推开小文的手，大声吼他：“怕什么怕！这么多人看着你，还能让你淹死么？”

小文惊恐地看着妈妈，在水里一边咳呛一边扑腾，终于可以“游了”。但这个“突破”并没有让小文开心，他一直不喜欢游泳，能不去就不去……“难道我给他带来了伤害，直到现在都不愿意克服自己的恐惧？那可怎么办哪？”青青不解地问。

“你觉得小文究竟是怕什么呢？”咨询师问。

“谁知道啊！就是天生的弱点吧。我自己小时候也胆小，害怕的事情很多，总被家里人和同学笑话，慢慢长大才好一点，所以我特别不愿意小文也这样。”

青青停顿了一会儿说，“我总觉得，自己胆小是因为没有人鼓励，没有人保护，那现在我也保护他鼓励他了呀，为什么他还是不能勇敢一点、自信一点呢？”

“回到你小时候害怕的时候，当时你心里是什么感觉？”咨询师问。

青青顿住了，“我不知道……我只是一直认为，自己就是缺乏保护和鼓励，只要有了，肯定会不一样的。现在想想，如果那时有人对我说，这有什么难的，别怕，没事，试试吧……”

“其实也经常有人对我这么说，但我依然是害怕。而且我心里觉得，他们根本没有理解我，因为对他们来说，的确不难……他们那种鼓励，其实是在催我，希望我不要拖大家后腿。可是，对我来说，当时真的太难了，没人知道我心里多么害怕、羞耻、孤单！我觉得自己太差劲了，人人都敢就我不敢，在众目睽睽之下，想动也动不了！”

青青说不下去了，想到小文可能也是这样的感觉，她沉默了很久。

重新体验自己的“不自信”之后，青青不想再去push小文。她和小文一起做题，小文觉得困难，不想再面对时，青青说，“等会儿再做吧，我们先出去走走，也许过会儿就有新思路了。”

青青和小文走进小公园，看到练跳绳的一个小姑娘，她总是不能手脚协调，抡起来又绊住，小文替她着急，青青说，“没关系，只要每天都能练一会儿就好，慢慢就找到感觉了。”

回到咨询室，青青对咨询师开玩笑说，看别人家孩子着急的那一刻，自己找到了答案，害怕的时候，我就希望有一个人在旁边不那么着急，平静地告诉我：对你来说这真的挺难的！害怕就先歇会吧。自己还希望那个人可以说，来，要不要一起看看是什么地方卡住了？喔，原来你是害怕这个呀，然后专门陪我练练这个卡住的地方。

之后，青青逐渐能体会到小文的“不自信”，看上去执拗、不肯尝试的小文，其实内心充满了焦虑。除了对事情的害怕，还有很多自责，这些自责占据了太多的内在空间，让小文难以使用自己的功能去解决问题。这个时候硬推，会让小文更加恐惧，更想放弃。经常需要等一等，松一松，心里舒服了再回来看，自然就想到了更多办法。

“不是小文不愿意用自信的态度去克服困难，是他当时做不到。如果孩子脚受伤了，不能跳高，我们都能理解，需要先治好伤，再一点点地恢复力气，不会怪他为什么不能坚强一点，不会怪他不能像没有受伤的孩子一样有力量。”青青体悟道。

“由此我想，孩子心里害怕，缺乏自信，其实也是一样的，需要承认他现在就是怕，就是觉得困难。再三催他，或者建议他应该做到什么……对他来说，会让他更加不自信，更加害怕。”青青说，“之前我一直希望小文直接自信起来，其实是我不想面对他的不自信，因为那是我自己也处理不了的。”

自信何来？也许就来自能够处理不自信。家长都希望孩子不要重新陷入自己成长中的遗憾，很可能是家长自己也不愿意再经历一遍熟悉的痛苦。有时我们帮孩子直接躲开风险，有时希望孩子天生免疫，轻松地跨过障碍，殊不知解决之道首先在于，愿意和孩子一起再走一遍成长的历程。

当青青重新体验到自己内心埋藏的“不自信”，她才可以明白小文的恐惧和需要。这样的“看见”，叫做镜映。镜映意味着放下评判放下要求，肯定对方的情感体验，尊重他独有的内心世界。

母亲能够“看见”孩子的焦虑，帮他容纳焦虑，并用成熟的功能把这焦虑加工成孩子可以承受、理解、处理的内容，再还给孩子，是心理意义上的养育。孩子难以容纳从未被镜映过的情感体验，当他们不能理解自己内心的焦虑时，会用比较原始的方式来行动。比如小文遇到难题时就变得退缩，很可能是他内心的恐惧和羞耻没有得到足够的镜映，他不知该如何应对这样的情绪。

对青青来说，她也害怕自己的“不自信”，于是难以看见小文的恐惧，这时常见的应对方式就是讲道理——“你不应该这样”。“不应该”意味着错误，而小文并不是故意犯错，所以“不应该”很难让他直接自信起来。唯有当青青重新体验到自己的恐惧，并用当下成熟的功能重新应对小时候的创伤之后，她才可以不怕“不自信”，从而感受到小文的焦虑，帮他找到自己的应对方式。

青青说，她还是不明白为什么小文就是比其他孩子更容易不自信，但是她可以接受小文就是这样一个孩子，那就陪他一起，看看怎么样一边不自信，一边成长吧！

王敏 

(责编：何淼、熊旭)
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