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云南丽江华坪女高校长张桂梅：山里娃的渴盼，她懂

本报记者  徐元锋

2019年11月29日00:00  来源：人民网－人民日报
 

 

　　与11年前采访时相比，62岁的她苍老虚弱了很多——脸色暗黑，身体羸弱佝偻，连爬楼梯都困难，“前两个月吃不下饭，瘦了20斤。”

　　11年来，她爆发出惊人能量——创办面向贫困山区孩子的免费女子高中，1600多名女孩得以进入大学而改变命运，背后是她“超人”般的意志和付出。

　　她叫张桂梅（见上图，资料照片），云南丽江华坪女子高中党支部书记、校长，华坪县儿童福利院院长，曾获得全国五一劳动奖章和全国十佳师德标兵。今年10月，云南省委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组发出通知，号召全省党员向她学习。

　　“华坪给了我第二次生命，我想为华坪做些事”

　　张桂梅18岁随姐姐从黑龙江来到云南，支援边疆建设。1990年从丽江教育学院毕业后，张桂梅随丈夫到大理白族自治州喜洲镇第一中学任教。孰料，丈夫被诊断出胃癌晚期，于1996年去世。她从大理调到华坪教书，“逃避过去的生活”。1997年，她查出患子宫肌瘤，但为带好毕业班，仍然坚持上课，直到把学生送进考场她才住院，手术取出的肌瘤重达两公斤。现在，她患有严重的肺纤维化、肺气肿，每天离不开止痛片。

　　不幸没有打倒张桂梅，反而成了她燃烧自我的柴火，转机就在于华坪这方热土和这里的好心人。

　　1998年县里妇代会上，全体代表和县领导主动为张桂梅捐款治病，有的代表掏光了衣兜，没有留钱坐车，走几个小时路回到山里。手捧着这山乡的情义，张桂梅的泪水夺眶而出，“华坪给了我第二次生命，我想为华坪做些事。”

　　民族中学里有不少傈僳族、彝族、纳西族等少数民族学生。有的家长带着一包钢镚和角票交学费，有的孩子只吃饭、舍不得吃菜。看在眼里，疼在心里，为帮助孩子们，张桂梅节衣缩食。

　　1998年入党后，她对工作更加投入。她为每堂课设计开场白，有时朗诵小诗， 有时唱支歌谣，有时讲个故事，充分调动学生的学习兴趣，所教班级成绩在全县名列前茅。

　　2001年，华坪儿童之家（福利院）成立，捐助方指定张桂梅任院长。第一天就收了36个孤儿，最小的两岁，最大的12岁。一把屎一把尿拉扯孩子，爱干净的她变了。2003年到2007年，她四处筹集资金，给孩子们改善生活，平时和孩子们住在一起吃在一起。

　　民族中学里女生很少，儿童之家的孤儿各有各的不幸，这让张桂梅意识到：提高山区母亲的素质，至少可以改变三代人。2002年，她开始筹建免费女子高中，大家都觉得这个想法太疯狂——到哪里找钱！

　　“她最懂山里孩子的渴盼，最懂这片山”

　　2007年，张桂梅当选党的十七大代表。在北京开会时，一位细心的记者发现，这位女代表穿的牛仔裤，居然破了两个洞。于是，一篇“我有一个梦想”的报道，让她和她的女子高中梦在全国传开。

　　丽江市和华坪县各拿出100万元，帮助张桂梅办校。张桂梅告诉记者，这所学校能办起来并走到今天，靠的是党委和政府作坚强后盾。华坪女子高中教师工资和办学经费均由县财政保障，学校建设由教育局负责。教学楼墙上，密密麻麻挂满了捐款人姓名。各方的关心张桂梅都记在心里。女高学生在校三年，只需付生活费。这给每个贫困女生家庭，免去了不少费用。

　　11年来，张桂梅和学生一起住宿舍，每天早上5点多起床，夜里12点后才休息。她是校长，是保安，每天检查水电安全、熄灯与否，赶走路上的蛇，拿着小喇叭催促学生起床吃饭做操。11年来，她走进1300多名学生家里，走过11万公里山路。爬山一爬就是几个小时。一次家访，脱下外套塞给贫困户，自己冻成伤寒……

　　女子高中办公室主任张晓峰，多年来跟着张老师家访，吃了不少苦头。他感慨：“张老师最懂山里孩子的渴盼，最懂这片山。”

　　“有种精神撑着我，那是共产党员的初心和使命”

　　县城边上，初冬的狮子山挺拔秀丽、色彩斑斓。采访中，突然传来一阵旋风般的咚咚声。张桂梅微微一笑：“是课间操，走，下去看看。”

　　来到院坝，学生们早已列队整齐，她们的课间操是歌舞“南泥湾”，阳光下红校服熠熠生辉。

　　10多年来学校坚持每周“五个一”红色教育——党员佩戴党徽上班、重温一次入党誓词、组织一次理论学习、合唱一次革命歌曲、观看一部红色影片，理想信念教育成为鲜明的女高特色。语文老师韦堂云说，女高老师团结如一家，党员带头，张老师身先士卒。

　　2008年刚办校时只有一栋教学楼，吃饭、上厕所都在校外。张老师让女老师住女生宿舍，晚上好陪学生上厕所。不到半年，17名员工跑了9个，剩下的8个人里有6名党员，张老师把他们找来，“革命战争年代，党员在阵地就在，今天，我们要坚守这块教育扶贫的阵地。”

　　从那时起，红色教育在这里生根，群山里巴掌大的地方，成了“精神高地”。如今，华坪女子高中连续9年高考综合上线率百分之百，1645名学生从这里走进大学。

　　而年迈的张桂梅，没有孩子，没有家庭，把自己所有的工资、奖金累计100多万元，全部捐给山区教育和社会事业，坐着4块钱的“摩的”，每天往返于儿童之家和女子高中。

　　张桂梅不觉得苦，因为“有种精神支撑着我，那是共产党员的初心和使命，让我直面这片热土时，心里不愧。”


　　《 人民日报 》（ 2019年11月29日 07 版）

(责编：何淼、熊旭)
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