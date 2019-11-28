北京市朝阳区教委开展近视防控工作 成立两所视力防控中心

人民网北京11月28日电（郝孟佳、刘筝）北京市朝阳区教委25日召开朝阳区教育系统儿童青少年近视防控工作座谈会，宣布成立北京市视力健康教育活动中心朝阳分中心和北京市学生视力宣传活动中心朝阳分中心。

朝阳区教委副主任孙迅说，青少年的近视问题与其生活习惯和学习习惯有紧密的联系。因此，朝阳区教委将建立全覆盖分级的预警机制，扩大警示范围至所有育人参与者，主管科室、学区、学校年级、班级、教师、家长、学生，做到“预警分级、警示到位”。

孙迅表示，朝阳区对标市教委建立多个视力健康工作中心，形成了市、区两级工作机构的纵向贯通。在朝阳区政府联席会工作机制下，教育系统加强与相关委办局的沟通。多渠道合作，形成教体融合、卫教结合的横向协同。

据介绍，北京市视力健康教育活动中心朝阳分中心在体育、艺术、科技等方面组织全区中小学开展了视力健康融合教育活动，增加青少年户外活动机会、限制电子产品使用时间，引导青少年通过积极向上的团队活动充实精神世界。北京市学生视力宣传活动中心朝阳分中心将建立保健所牵头，学区联络员督导基层单位主体的三位一体的管理模式，督促基层学校校医室落实近视防控工作。

此次近视防控工作的开展是为落实北京市教育委员会等十部门制定下发的《北京市儿童青少年近视防控十条措施》。朝阳区教委细化实施方案，提高青少年近视防控工作的系统性、科学性。

近视防控关系到下一代的健康，关系到祖国的未来，朝阳区教委将落实国家近视防控要求，落实“京十条”措施，呵护好孩子的眼晴，让青少年拥有一个光明的未来。

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