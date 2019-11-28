六大未来学习趋势 改变未来教育新方式

近日，在GES2019未来教育大会上，《未来学习者学习趋势观察》正式发布。

报告显示，未来学习行为将呈现出“先知先学、自学成人、世界课堂、神器助攻、玩有所获、一秒入戏”六大趋势。

学而思正式发布《未来学习者学习趋势观察》

据悉，基于过去16年的教学实践和对学习者的持续观察与研究，学而思采用案头研究、田野调查等研究方法，深度挖掘新一代学习者的变化，形成《未来学习者学习趋势观察》，展现新环境下学习的新意义。

发布会现场，学而思品牌管理部负责人邵旦丹正式发布六大未来学习趋势。她表示，“面对这些趋势，我们只有真正在教学、教研、师资等各个环节落实‘激发动力，培养能力’的教育理念，从学习动力、学习能力、学习环境三个维度为孩子赋能，才能真正让孩子学会主动、科学、高效地学习，从而取得学习进步，掌握知识延展与应用能力。”

与此同时，新一代学习者更积极主动地利用科技产品规划、管理学习过程，检测学习效果，并根据个体的实际状况，找到更高效、更科学、更个性的学习方式。为此，学而思网校一对一推出“全沉浸式”课堂，通过科学授课过程与AI监测手段，帮助孩子口、手、脑积极联动。采用在线方式，实时出具诊断报告，客观检验孩子的学习情况和核心素养。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)