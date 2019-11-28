人民网>>教育>>中小学

六大未来学习趋势 改变未来教育新方式

2019年11月28日17:21  来源：人民网-教育频道
 

近日，在GES2019未来教育大会上，《未来学习者学习趋势观察》正式发布。

报告显示，未来学习行为将呈现出“先知先学、自学成人、世界课堂、神器助攻、玩有所获、一秒入戏”六大趋势。

学而思正式发布《未来学习者学习趋势观察》

据悉，基于过去16年的教学实践和对学习者的持续观察与研究，学而思采用案头研究、田野调查等研究方法，深度挖掘新一代学习者的变化，形成《未来学习者学习趋势观察》，展现新环境下学习的新意义。

发布会现场，学而思品牌管理部负责人邵旦丹正式发布六大未来学习趋势。她表示，“面对这些趋势，我们只有真正在教学、教研、师资等各个环节落实‘激发动力，培养能力’的教育理念，从学习动力、学习能力、学习环境三个维度为孩子赋能，才能真正让孩子学会主动、科学、高效地学习，从而取得学习进步，掌握知识延展与应用能力。”

与此同时，新一代学习者更积极主动地利用科技产品规划、管理学习过程，检测学习效果，并根据个体的实际状况，找到更高效、更科学、更个性的学习方式。为此，学而思网校一对一推出“全沉浸式”课堂，通过科学授课过程与AI监测手段，帮助孩子口、手、脑积极联动。采用在线方式，实时出具诊断报告，客观检验孩子的学习情况和核心素养。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved