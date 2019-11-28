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把世界带入课堂 助力青少年国际多元化教育发展

2019年11月28日16:31  来源：中国新闻网
 

新东方教育科技集团25日在北京召开新闻发布会，宣布推出Global You青少国际教育项目。

Global You课程产品专注于3-15岁青少儿国际化综合素质培养，现涵盖三大产品线：定位于国际公民幼儿启蒙的Global Kids幼儿阶段课程，国际公民出生地的Global Primary小学段课程，定位于国际精英训练营Global Secondary初高中段课程。

据介绍，新东方拥有“美国国家地理学习”高低阶学科教材独家版权，现为剑桥大学出版社唯一合作的国内教育集团，同时是麦克米伦教育出版社全球首批Global Stage教材使用机构，Global You系列语言及学科教材全部为原版定制。

新东方教育科技集团董事长俞敏洪在发布会上说，未来的教育不仅要培养孩子们出色的语言能力，更要提高孩子们在自然科学、世界文化、艺术审美等方面的综合素质，以及多元思考和持续成长的能力，把孩子们培养成具有国际化视野与综合竞争力的人。

新东方教育科技集团助理副总裁、国外考试推广中心总经理刘烁炀表示，当前中国教育市场呈现“低龄化”、“国际化”、“重视能力胜过重视应试”的趋势，越来越多的中国家庭希望孩子更早接触国际教育。Global You项目顺应这一趋势，帮助孩子们探索关于世界的知识，提高创造性思维，助力其具备独立思考、系统思维和终身学习的能力。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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