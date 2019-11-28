第九届全国高校“模拟市长”大赛校际总决赛举行

第九届全国高校“模拟市长”大赛校际总决赛现场（学校供图）

人民网北京11月28日电（郝孟佳、王婧宁）第九届全国高校“模拟市长”大赛校际总决赛24日在中央财经大学学院南路校区举行。“市长是一个城市的象征，代表了城市的境界和水平。”中国管理现代化研究会党委书记、副理事长兼秘书长赵景华提出，一个城市的实力就像是一个木桶的木板，短了哪一块都会影响城市的发展。全面实现国家治理体系和治理能力的现代化，需要从现在培养公共管理人才。

赵景华说，越来越多的青年学子在模拟市长大赛的舞台上展现自我，绽放光彩，希望模拟市长大赛可以带动更多的青年关注国家战略，增强社会责任感和历史使命感，为实现伟大复兴中国梦而奋斗。

全国高校“模拟市长”大赛由中国管理现代化研究会政府战略与公共政策研究专业委员会、中央财经大学政府管理学院主办，中央财经大学“未来公务员之家”德育示范基地承办。大赛自2019年5月开始，历时6个月，共有南开大学、香港教育大学、中南财经政法大学等30余所高校200余支队伍报名。最终，来自全国9所高校的10支团队脱颖而出，进入校际总决赛。

参赛队伍团队情景展示（学校供图）

总决赛分“团队情景展示”和“市长终极PK”两个环节进行。在团队情景展示环节，各参赛队伍用视频展示团队研究过程及结果，并以角色扮演的形式展现研究主题。市长终极PK环节以大赛评审现场抽题，各参赛选手临场应答的形式进行。针对“作为东部沿海窗口城市的市长，在经济下行压力的背景下面临哪些城市风险，并应如何防范”这一问题，“学生市长”各抒己见。

最终，中央财经大学鲸鱼安枕而卧队、香港教育大学银杏助力队获得一等奖；济南大学星火燎原队、首都经济贸易大学梦驼初心队、吉林大学未来市长先锋队获得二等奖；深圳大学启之新队、中共中央党校实事求是队、山东大学幼有所教队、中南财经政法大学江汉楚客队、中央财经大学京乡焕然队获得三等奖，中共中央党校实事求是队和济南大学星火燎原队分别获得最佳文本奖和最佳团队风采奖。

农业农村部信息中心主任王小兵认为，本次大赛的选题是当下人民真正关心的问题。“学生市长”能够密切关注热点民生问题，熟练运用大数据手段，提出的建议兼具理论高度和实践意义，是公共管理领域的可塑之才。

山东省济宁市委党校常务副校长、党委书记孙琪用两个“度”评价了本次大赛：选题有温度、调研有深度。参赛选手们真正关心人民生活，关注居民幸福，用脚步丈量中国，用心感受百姓疾苦，深入农户、企业、社区，做了大量的实地考察研究，用科学的方法进行分析，用严谨的态度进行研究，表现出新时代青年人的风采。

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