贵州铜仁：乘上“安全云” 做好营养餐

“自从接入并启用了学生营养餐智慧云平台，学校的食品安全、营养合理和资金安全这3个问题都解决了。营养餐智慧云平台为学生营养餐撑起了一朵‘安全云’。”近日，贵州省铜仁市教育局副局长叶通贤对记者说。

2018年，铜仁市教育局印发通知，要求辖区各县（区）教育局以购买服务方式，全面使用营养餐智慧云综合服务管理平台管理学生营养餐。经过3年试点，该平台已在铜仁市全面铺开。

层层把关、人人负责，确保食品安全

在思南县邵家桥镇沙沟村成丰种养殖农民专业合作社的蔬菜基地，合作社法人秦礼强说，基地生产的豇豆、黄瓜、南瓜、冬瓜、西红柿、莲花白和辣椒等，全部销往附近的学生营养餐食材配送公司。为确保基地生产的各种菜品绝对安全，在蔬菜还未栽种之前以及栽种过程中，先后由农业农村局、市场监督管理局和农牧科技局对基地土壤、种子、化肥、农药及农作物生长过程进行监督、检查。每一季蔬菜成熟时，合作社会对即将采摘并送往配送公司的每种蔬菜，用食品安全检测仪进行农药残留、甲醛检测，同时将检测时自动生成的数据，上传学生营养餐智慧云平台和营养餐食材配送公司。

在学生营养餐食材配送公司——思南县绿源餐饮管理有限公司的毛菜配送现场，专门负责毛菜安全检测的工作人员黄焕琳告诉记者，基地送菜时，公司不但每个品种都要用县农业农村局推荐的食品安全检测仪检测，还要将自动生成的检验批次、检测结果和拍摄的照片、视频等上传云平台。

印江精耕细作农业开发有限公司运用称重分拣配送程序，确保食材配送种类齐全、重量达标。当配送工人把菜搬到电子称重器上时，电子称重器则会显示该校本次所需蔬菜品种及其重量，工人与系统里的信息核对无误，系统即自动生成一张带有条形码的信息清单。

随后，学校食堂管理员、入库员以及食堂工人，点开手机上的数据平台，逐件验收入库拍照、拍视频上传后，整个过程才算结束。

食材配送公司将食材送到学校后，学校还要检查、拍照并上传云平台，加工时也要拍照、拍视频上传，最后的成品更是要拍照、拍视频上传并留样保存48小时。而上传云平台的所有信息，当地教育局随时随地可调取、查证。

制定带量食谱，确保学生营养合理

既然是营养餐，那就得营养搭配合理。铜仁市根据学生身体营养摄入量需求，参照国家卫生健康委发布的《学生营养餐指南》指导标准，建立学生所需的营养摄入标准，解决了粗放式营养分析数据不达标问题。同时，对入驻云平台的合作社、加工企业的1058种食材（品），每百克的热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物等36种营养含量进行测定；组织营养师制定1042套菜谱和每年度春季、秋季学期带量食谱各11套，供各地教育局和学校选用。

“自从有了带量食谱，我们工作轻松多了，学生、教师下周想吃什么菜，手机一点，一切都搞定了。”铜仁市第十一小学食堂负责人邹丽说。

铜仁市教育局还要求各县（区）利用智能体测仪每学期对学生进行3次体质监测，对学生营养健康数据进行实时采集和分析。家长通过客户端即可了解学校开餐质量及孩子餐食情况和营养健康状况，学校则根据监测结果调整学生在校食谱，形成营养科学体系餐食链条，保障学生身体健康。

确保每一笔账目经得起查证

每到月底，印江精耕细作农业开发有限公司都会向其配送食材的73所学校（幼儿园）发起一次对账。该公司经理徐佳佳说，在云平台上对账很简单，只要将当月订单汇总，系统就会自动生成一张报表，公司财务人员依据报表到税务部门开具发票后，即可去学校办理费用。

学校则要经过食堂管理人员和报账人员审核、校（园）长审核签字，再将发票附报表送所属地教育办公室，审核汇总后统一送县教育局资金管理中心处理。所有账目经县教育局资金管理中心审核后，直接拨付到配送公司账户上。

印江县教育局营养办主任席佐文说，每所学校在云平台上都有一个虚拟账户，学校只见账不见钱。学校食堂管理员、县教育局营养办工作人员、云平台后台工作人员以及其他持有云平台移动终端的人，都可以在云平台上把已发生的每一笔账目调出来，或多笔账目汇总查看鉴别，任何人做假都不可能。

铜仁市教育局营养办负责人吴松文说，正是有了包括“统一食材、统一价格、统一配送和统一带量食谱”的“四个统一”，确保了每一笔账目都经得起查证。

铜仁市碧江区从今年9月起全面推行在云平台上开展对账和结账。营养餐配送公司按月通过线上支付系统向学校发起采购电子对账单，再由相应学校食堂管理员用收货单与商家发起的电子账单中食材的品种、数量、价格进行核对，学校报账员审核电子对账单的金额与电子发票金额是否相符，学校领导在线上支付系统中审核并签字。区教育局经费管理中心会计在线上支付系统中对电子附件、发票、签字情况进行全面审核，审核通过后通过线上支付系统将经费拨付给配送公司。

食以安全为先。为确保学生营养餐安全、营养和资金安全，仅今年，铜仁市教育局就印发了10个相关文件。“下一步，我们将进一步引导各地用好学生营养餐智慧云平台，努力把工作做得更好。”叶通贤说。（景应忠）

(责编：实习生(王婧宁)、何淼)