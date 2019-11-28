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英语考级火爆，盲目跟风不可取

2019年11月28日08:55  来源：中国教育报
 

媒体报道，继奥数之后，剑桥五级考试正在成为又一“现象级考试”。在作为“教育风向标”的北京市海淀地区，剑桥五级考试成为很多学生的“标配”。对于很多家长而言，“考K考P”就像“ZX”“KS”“八少八素”“鸡娃”等其他“养娃黑话”一样，是一个不需要解释的词。

所谓“KET”“PET”，分别对应剑桥英语通用五级考试第一级和第二级。此外，还有第三级、第四级、第五级，考试旨在全面测试考生听、说、读、写四个方面的英语能力水平，成绩及格者由英国剑桥大学地方考试委员会统一颁发证书。从北京外国语大学考点报考历史数据看，PET报考人数从2014年5月的151人，到2019年4月的1469人，5年时间增长了近10倍。以至于北京的考位特别紧张，无法满足需求，家长会想各种办法，包括去外地考试。

出于从众心理，为了赢在起跑线，看别人的孩子参加剑桥五级考试，自己的孩子也要考。于是不少家长陷入了一个集体焦虑的旋涡中，这种焦虑蔓延加剧英语考级“通货膨胀”。家长重视孩子的教育值得肯定，但这种盲目跟风不可取，无形中加剧了教育的竞争烈度。

在这个人工智能、大数据快速发展的时代，社会竞争变得更加激烈。不少家长对孩子发展抱有过高期望，为了帮助孩子更好地立足于社会，父母们不遗余力地提升孩子的能力，原本这样的做法是可取的，但孩子的身心发展是有其规律的，对孩子的教育也应是循序渐进的。父母教育孩子一旦陷入了盲目跟风的误区中，结果往往适得其反。罔顾教育基本规律的揠苗助长，过多无端占用孩子身心发展时间的培优补课，让孩子的童年处于过载状态，只能让孩子丧失很多本应享受的童年快乐，导致孩子发展失衡，给他们的成长心路蒙上一层雾霾，也为日后的家庭冲突埋下隐患。其实，孩子成长的起跑线不在于补习，也不在于上名幼儿园、名小学，而在于父母，在于父母对孩子的爱和陪伴，在于父母对教育的认知和理性之力，父母才是孩子真正的、也是最好的起跑线。

尺有所短，寸有所长，家长要懂得因材施教。每个孩子身上都有闪光点，都有自己的特长，都是一座待开采的“富矿”。而孩子还小，他们自我认识的能力不足，这必然要求父母要学会帮助孩子挖掘自身的优势，全面地开发孩子，找到孩子的兴趣爱好，通过支持孩子的兴趣活动和爱好来帮助孩子发展技能和自信心，让孩子更好地认知自我。作为父母，千万不要把自己的孩子放在芸芸众生中，慢慢地淹没掉孩子独特的优势。因材施教，才能更好地了解孩子的大脑多元潜在思维，培养孩子的逻辑思维能力，帮助孩子更好地解决学习和生活中所遇到的问题，做到知行合一，更好地绽放孩子的个性，真正地全面提高孩子的能力，为孩子的成长助一臂之力。

成才之路千万条，因材施教第一条。只有正确培养孩子的兴趣，善用个性化的教育，学有所长，才能让孩子在未来的道路上走得更顺畅。如果总是跟风盯着别人如何教育孩子，反而忽视了自己孩子的内在优势，势必难以达到教育孩子的良好目标。（唐守伦，系江苏省镇江市教育局办公室副主任）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)
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