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家庭体育作业怎么留

史  哲

2019年11月28日00:00  来源：人民网－人民日报
 

　　跳出打卡类的监督，让课外体育锻炼不拘泥于作业的形式，仍需多方开动脑筋、共同探索

　　

　　给学生留家庭体育作业，已经不是稀奇事了，如今家长也有体育作业。跳绳200个、跑步15分钟、仰卧起坐50个、坐位体前屈5分钟，陪着孩子一起完成这些锻炼任务，并发视频到班级群里打卡，就是家住北京丰台区的李女士每天晚上的体育作业。

　　“虽说是鼓励家长一起运动打卡，也可以只监督，但班里有家长陪着孩子运动，视频发到群里，怕自己的孩子心里不舒服就也陪着一起运动。”李女士坦言，下了班回到家，除了做家务、检查孩子文化课作业之外，体育作业打卡成了她的“甜蜜负担”。

　　目前，有不少家长的情况与李女士相似，为了孩子健康全面的成长，家长愿意付出，但工作与生活压力交织，督促文化课再加上体育作业打卡，确实疲惫。但大家也都明白，家庭体育作业有好处，锻炼多了孩子身体素质好了，变成“小眼镜”“小胖墩”的概率就会减小。

　　以前，体育作业会陷入“说起来重要，做起来不要”的怪圈。于是，有学校推出家长监督视频打卡的方式。家长打卡，是一种监督方式，为的是督促孩子完成锻炼任务。孩子的天性是爱玩、爱运动的，为什么还需要监督呢？其中缘由值得探究。打卡的内容跳绳、跑步、仰卧起坐等项目趣味性不大，孩子的自觉性自然就差了。家长陪着一起锻炼，互相比拼激发兴趣，家长和孩子都可以达到健身的目的。但每个家庭的情况各有不同，谁来陪、怎么陪、遇到时间安排不开能不能弹性打卡等，成了摆在家长面前的一道难题。

　　如此看来，怎么留家庭体育作业，也需要仔细斟酌。要想收效好，家长负担少，作业的灵活性便不得不考虑。在河北邯郸，有学校提倡因人而异，根据不同年级段推出多种“套餐”体育作业，包含抖空竹、踢毽子等趣味较强的项目。再如，北京某小学每年举办一次跳绳比赛，赛场上检测成果，孩子主动锻炼效果更好，家长也免了打卡的烦恼，据说学生每天实际完成的运动量远超家庭作业的300个。

　　跳出打卡类的监督，让课外体育锻炼不拘泥于作业的形式，化有形为无形，真正融入孩子的生活，仍需多方开动脑筋、共同探索。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月28日 15 版）

(责编：何淼、熊旭)
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