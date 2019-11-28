江苏开放大学“三区联动”让教育更开放

校区、园区、社区这些“元素”聚在一起，会发生怎样的“化学反应”？江苏开放大学积极探索，主动对接地方产业布局，推动学校产业基地建设，将学校建在经济开发区内，专业建在产业链、需求链上，打造开放教育特色专业，努力实现“园区、校区、社区三区联动”融合式发展。

三区“联姻”：以教育反哺社会

学校“校区、园区、社区三区联动”是大学校区、科技园（产业园）区和公共社区三区之间的联动式发展，形成资源在周边社区的集聚与共享，不断推动校区、园区和社区的融合式发展。

学校马克思主义学院与浦口区委党校合作持续推进，围绕师资队伍、学科科研、课程共享等方面开出“意向菜单”。学校还积极与周边社区建立合作关系。社会教育处将江苏社会教育课程资源库送至宝船社区党群服务中心；公共管理学院走进三汊河社区，为老年居民量身定做公益讲座；商学院走进古林社区，开展防诈骗专业帮扶。学校盘活优质资源，送教上门，真正打造了“家门口的好学校”。

学校秉持“开放式、社会化、应用型”的办学定位，坚定不移承担着服务江苏学习型社会建设及社会教育领军的责任，通过服务社会，提升能力，利用人才和教育资源优势进一步反哺社会，发挥着为实现三区联动发展的“强磁场”作用。

党建引领：让阳光照耀社区

学校将党建工作与服务地方、服务特色学院、服务校友紧密结合，促进资源共享、优势互补、共驻共建，为提高学校服务社会经济发展能力开创了新路子。

学校以“党建引领+专业帮扶”为特点，促进了区域化党建工作新格局。环境生态学院与桥林街道周营社区开展共建，景观设计团队为周营社区环境发展把脉，为景观提升献计献策，因地制宜地提出设计方案，真正打造出周营的一路一景、一村一品。国开分部教学管理中心党总支部走进鼓楼区江东街道睿城社区及康复托养中心等，慰问残障人士，并与他们结对交流。学校将特色服务深入到社区的每个角落，发动学生志愿者发挥专业优势，参与浦口石碛社区乡村卫生整治、文明引导等志愿服务工作，与社区形成了志愿帮扶长效机制，确保志愿服务不玩“快闪”。

学校让党建从“独唱”变为“合唱”，从“单建”变为“联建”， 实现了学校与社区的共同发展，使基层组织工作结出累累硕果，让三区联动发展更接“地气”。

特色学院：产教融合服务园区

近年来，学校加快建设高水平应用型开放大学的步伐，启动特色学院建设试点工作，融入行业和区域经济社会发展，深化产教融合、校企合作、协同育人，实现转型发展特色发展。

京东电商学院是学校、宿迁市政府以及企业共同打造的政校企合作成果。学生入学即拥有京东准员工身份，开始算“工龄”，为同学们解决了就业的后顾之忧，真正做到了“校中企、企中校”。双方还通过联合开发教材、企业人员在高校任教等有效载体，实行高校与企业“双主体”的育人模式，使得学院成为学生走上社会前的“训练营”。

学校立足地方园区实际，通过校企合作，为学生提供专业实践平台，为培养高水平应用型人才提供有力支撑，为企业提供人才输送渠道，助力企业发展，搭建产教融合、校企合作的“直通桥”。

作为一所开放发展的新型大学，三区联动的集结号已经吹响。学校党委书记王建明表示，随着新校区的建成和搬迁，学校将着力深化校区、园区、社区三区融合，形成因地而设的发展定向、受地支持的资源导向、为地服务的价值取向，多方联动、共同发力，资源共享、互通有无，从而形成三方共赢的“飞轮效应”。

(责编：何淼、熊旭)