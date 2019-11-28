涵养情怀拓展视野建设人民满意的世界一流大学

教育是国之大计、党之大计。东南大学开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以深入“为党育人、为国育才”引领广大党员干部和师生员工，坚定办好中国特色世界一流大学的自信。

坚持走中国特色世界一流大学建设道路

办好中国特色世界一流大学，必须要有中国特色。东南大学开展主题教育，就要遵循高等教育发展规律，把“四个自信”转化为办好中国特色世界一流大学的自信，把“四个服务”作为办学治校的出发点和落脚点。

准确把握办好中国特色世界一流大学的根本遵循。马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，也是我国大学最鲜亮的底色。要学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解习近平总书记关于教育改革发展的重要论述，在认识和解决“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题上有新进步，增强建设中国特色世界一流大学的自觉性主动性创造性，始终扎根中国大地办大学。

准确把握办好中国特色世界一流大学的根本保证。中国共产党的领导是中国特色社会主义的最本质特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。要牢记高校的政治属性，把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，以政治建设为统领，坚持和完善党委领导下的校长负责制，全面加强基层党组织建设，把党的全面领导落实到办学治校全过程，坚决把中央关于新时代高等教育和“双一流”建设的决策部署落细落实。

准确把握办好中国特色世界一流大学的根本力量。人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。要坚持以人民为中心的发展思想，办好人民满意的世界一流大学。坚持以师生为本，营造宽容包容的发展环境，形成全校师生在党的领导下团结拼搏、共创一流的强大合力，让建设中国特色世界一流大学的动力活力竞相涌动。

加快构建形成高水平的人才培养体系

只要我们在培养社会主义建设者和接班人上有作为、有成效，我们的大学就能在世界上有地位、有话语权。在主题教育中，东南大学围绕立德树人目标，牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心，大力改革人才培养体系。

强化立德树人意识。党中央作出加快建设“双一流”的战略决策，就是要提高我国高等教育发展水平，增强国家核心竞争力。东南大学从实现“两个一百年”奋斗目标、中华民族伟大复兴中国梦的高度认识育人育才新使命，夯实立德树人这个立校之本，努力造就具有家国情怀和国际视野、担当引领未来和造福社会的领军人才。

健全领军人才培养体系。东南大学围绕领军人才培养目标加强学科体系、教学体系、教材体系、管理体系建设，形成“思想引领、能力培养、知识传授”育人新格局，支持学生发展。实施“强势工科、优势理科、精品文科、特色医科”系列推进计划，推进多学科融合、理工文医综合、产学研结合、国际化联合。推进“三全育人”综合改革试点，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。实施2020一流本科教育行动计划，重塑人才培养目标，创新培养模式。实施研究生教育综合改革方案，全面提升研究生教育水平和学位授予质量。

建设高素质师资队伍。教师是立德树人的主要力量和根本依靠。东南大学贯彻“四有好老师”“四个引路人”“四个相统一”的要求深化人才强校战略，打造一支担当立德树人使命的教师队伍。坚持“教育者先受教育”，全面实施教师党支部“双带头人”工程。深入实施“高端人才培增计划”等，加大高层次人才引进培养力度，引导和组织教师通过大平台、大团队、大项目、大成果服务国家重大战略，练就精湛业务能力。完善教师教学能力培养、评教考核机制，建立全员教学电子档案以促进教师教学自我反思提升，锻造高超育人能力。

高质量推进“双一流”建设

1902年，东南大学的前身三江师范学堂因“教育救国”初心，诞生于南京四牌楼这块学府圣地。117年来，学校始终心怀天下、心系祖国，培养了34万精英人才，共走出了200多位院士，5位“两弹一星”元勋。新中国成立70年，不管是南京工学院时期以“教学为中心”的改革、1988年复更名东南大学后的校内管理体制改革，还是20世纪90年代初率先开展的招生并轨改革、本世纪初的自主招生改革和首批制定并颁布大学章程，东大人锐意改革、追逐一流，始终走在高等教育改革发展的最前沿。

2011～2018年，学校共牵头获得国家级科技奖项27项，参与“探月计划”“三峡工程”“500米口径射电望远镜”、港珠澳大桥、北京副中心、高铁技术、南极科考、无线充电等多项国家重大项目。东大人心无旁骛地践行着“以科学名世，以人才报国”的办学理念。

面对新时代新使命，东南大学作为国家首批“双一流”建设A类高校，一定要有新担当新作为，通过重塑目标、深化改革、激发活力、引领发展等实现转型发展，早日实现中国特色世界一流大学建设目标。

着力推进发展目标转型。东南大学进一步对标中央关于“双一流”建设的决策部署，加强学校“双一流”建设成效与经验的评估，认真查找发展不平衡、不充分的建设领域，推动学校发展目标更加明确、世界一流建设路径更加清晰，加快实现学校发展由国内一流、国际知名的发展定位向世界一流的转变。

着力推进人才培养目标转型。深化第2个一百年奋斗目标与当代青年大学生未来职业发展黄金期高度契合、人才培养目标定位与党和国家赋予高校人才培养的新使命高度吻合的认识，不断凝聚领军人才培养共识，完善人才培养举措，加快培养体系建设，以至善涵养家国情怀，以共享拓展国际视野，以创新引领未来，以奋斗造福人类，把造就领军人才的一系列计划、方案、举措落实到位。

着力推进科学研究转型。持续实施“原创能力提升计划”，积极谋划国家级大项目、大平台、大团队、大成果，凝练并实施“东南大学十大科学与技术问题”，解决从0到1的创新问题、“卡脖子”技术难题，在服务国家重大战略中充分体现东南大学的担当。

着力推进学科转型。全力推进“一流学科攀升计划”，彻底破除单一学科思维主导的局限，在引领“新工科”发展的同时，深入把握非工学科建设规律，建立科学合理的学科分类评价机制，深度激发各个学科建设的活力和动力，加快构建全面综合、工科特色的学科生态新格局。

着力推进文化转型。在主题教育中，以建设社会主义先进文化为方向，坚持以“严谨求实、精益求精”为主要传统的“止于至善”校训，拓展“勇争第一，创新引领”“舍我其谁，敢为天下先”的新内涵，构建可持续改进的新时代大学文化生态。坚持问题导向、强化主体责任，聚焦和破解责任感、使命感、紧迫感、危机感不足的问题，激励党员干部师生以更高的政治站位、更大的改革力度谋大事、干大事，把为党育人、为国育才的使命任务变成自觉行动，全力开创东南大学“双一流”建设的新境界。

（作者：左惟，系东南大学党委书记）

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