产教深度融合促进学校特色发展

近期，中央全面深化改革委审议通过了《国家产教融合建设试点实施方案》（以下简称实施方案），国家发改委、教育部等六部委印发实施方案通知指出，深化产教融合，是推动教育优先发展、人才引领发展，产业创新发展、经济高质量发展相互贯通、相互协同、相互促进的战略性举措。实施方案的发布，为贯彻落实党的十九大精神，加快高等教育改革，培养高级应用型创新型人才提供了制度基础和模式创新。近年来，陕西国际商贸学院发挥企业办学优势，积极探索产教融合校企合作，加快教育教学改革，提高教育教学质量，培养了一批技术技能型人才，产出了一批应用技术成果，为区域发展作出了努力。

陕西国际商贸学院是我国著名中药企业步长制药创办的民办本科高校。2008年升本以来，学校确立了应用型高校的办学定位，和“植根西咸，面向陕西，服务基层一线”的服务面向。近年来，学校根据应用型高校办学实际，充分发挥企业办学优势，实行产教融合，拓展了应用型人才培养途径，促进了学校发展。

产教深度融合，提高人才培养质量，适应经济社会发展

1.校企共建，形成适应区域行业企业需要的学科专业体系。依据行业企业用人需要，学校与步长制药共建学科专业。建校初，依据步长制药用人实际，设置了药物制剂、中药学等专业，随着企业规模扩大技术升级和所在区域发展需要，逐步增设了经济类、管理类专业，形成了以药商为主要特色，涵盖经济学、文学、理学、工学、管理学等七大学科门类34个本科专业。在办好现有专业共同培养人才的同时，根据企业特殊需要，合作开设了订单班、冠名班、特色班等，满足了区域企业行业发展需要。随着我国老龄化社会的到来，老年康复护理成为社会的急迫需要，校企统筹优势资源，积极申报了康复治疗学本科专业，提前布局老龄化专业人才培养。

2.依托企业资源，全面提高人才培养质量。学校充分利用步长制药育人资源，实施产教文化融合，把步长制药文化作为学生思想品德教育的重要内容，把立德树人落在实处。（1）在上好大学生思想政治课和思想品德课的基础上，把步长制药“听党的话，走中国特色社会主义道路，尊重各级政府领导，遵纪守法经营”的企业理念和“坚韧爬坡，逆境崛起”的企业文化作为大学生思想品德教育的重要内容，培养大学生爱党爱国、遵纪守法的政治信念，坚忍不拔、努力奋斗、锲而不舍的意志品质；（2）学校教师和企业工程技术人员相互兼职，聘请陕西步长制药公司工艺工程技术部经理为医药学院副院长，步长制药研发部总监为中药研究院院长。充分发挥他们在生产技术、中药研发、实践教学方面的优势，成为产教融合校企结合的重要载体和桥梁；（3）校企定期举办人才培养高峰论坛，依据企业用人要求和人才成长规律，共同确定人才标准，编制人才培养方案，在模块化、主辅修制课程中注重培养学生重视市场、服务企业、行业和产业的意识；（4）共同参与人才培养过程。实践性较强的课程由企业工程技术人员讲授，仅医药学院就先后开设了《步长中成药》《中药质量检测与控制》《临床用药指导》等特色课程，教学内容更加贴近生产实际；（5）校企共同评价检验人才培养质量，将信息及时反馈到教学部门，作为调整人才培养方案，改革教育教学的依据，形成闭环质量管理，教学质量稳步提升。

3.满足区域发展需要，提高人才培养层次。学校利用步长制药和兄弟高校资源，加快学科专业建设，提高学术水平和实践应用能力，联合开展专业硕士培养，第一届专业硕士研究生已经进校。

发挥校企合作优势，促进大学生就业

学校充分发挥校企合作优势，与合作行业企业建立了集人才培养、科学研究、实习就业为一体的校企合作基地。截至目前，建立基地200余家，按1:3比例推荐岗位，基本满足了毕业生就业需求，为大学生就业开辟了更为广泛的渠道。按照学校创始人“要把最优秀的毕业生留在步长”的要求，学校主动向步长公司生产和销售系统推荐毕业生。以2019届毕业生为例，学校与步长制药共同主办的“千名人才进步长”校园招聘，共组织步长公司各分支机构校园宣讲和专场招聘会6场，281名毕业生签约步长公司。学校积极挖掘整理在步长公司就业毕业生的先进事迹，大力宣传，鼓励毕业生到步长公司建功立业。珠宝学院连续4年为校企合作单位举办“珠宝专场招聘会”。2017年举办了4场毕业生“企业宣讲会”，并与陕西省首饰商会联合举办了一场由41家企业参加的“珠宝专场校园招聘会”。珠宝学院2018届204名毕业生，除15名学生自主创业外，93%的学生通过校园招聘会找到了合适的工作岗位，实现了100%高质量专业对口就业。合作企业普遍反映，学生整体素质高，专业强，希望建立长期的合作关系。

在校企合作，共同参与人才培养过程中，企业对毕业生的素质能力有了基本的了解，学生对企业的生产经营发展状况也有了较为清晰的认识，从而达成就业意向,促进了学生对口就业。近3年年均本科初次就业率达到92.31%，呈现逐年升高的趋势。

借助校企合作平台，加快“双师型”教师队伍建设

“双师型”教师队伍建设是新建民办高校的一项重要任务。学校通过校企合作搭建的平台，让大批教师利用寒暑假到企业实地考察、学习、实践锻炼成为常态，无课教师随时可到企业，与工程技术人员一道研究解决生产中的问题，参与技术改革，及时了解和掌握企业生产发展动态，更新知识技能。通过在企业生产一线的实践，教师找准了市场需求与课堂教学的契合点，丰富教学案例，提升专业水平和实践教学能力。同时，在校企合作中，从合作单位引进人才，作为专职或兼职教师，改善教师队伍结构，促进了“双师型”师资队伍建设。一支具有创新精神和实践能力的“双师型”教师队伍基本形成。学校在2019中国民办大学教师创新能力排行榜中位列第15位。

优势互补，助推企业技术升级，加快科研成果转化

学校发挥合作企业资源优势,建成一批省厅级教学科研平台，其中陕西中药绿色制造技术协同创新中心、生物医药创新制药技术研究院士工作站、陕西省中药产业技术创新服务共享平台、西咸经济发展质量研究中心新型智库，是陕西省民办高校首次建成。陕西省高校哲学社会科学重点研究基地——健康文化研究中心、陕西省13115科技创新工程项目——陕西省中药制药工程技术研究中心、陕西省中药产业技术创新战略联盟，咸阳市大宗药材资源开发科技创新平台等9个省级和3个厅级平台，为开展重大项目研究奠定了基础。与步长制药科技人员合作，共同申报了一批与区域经济社会行业企业发展密切相关的纵向课题，“脑心通胶囊标准化建设”，症候中药新药补气通络颗粒临床研究——子课题：质量标准提升研究、黄精药材野生资源抚育基地建设、秦岭龙胆有效部位的筛选与抗肝损伤作用的研究、陕产铁棒锤资源开发利用研究等一批国家级、省市级以及横向项目批准立项。

与珠宝行业合作，成立“蓝田玉学院”，开展蓝田玉科学研究、产品开发、文化宣传和专业人才培养，与蓝田玉商会联合开展蓝田日暖玉生烟——陕西蓝田玉雕传承方式调研，致力于蓝田玉产业发展与创新；与河南梦祥银纯银制品有限公司合作，开展矿物药首饰产品设计研究，编写出版《银饰与银饰文化》专著；与西安高陵奇石馆联合编著《观赏石与文化》；与周生生珠宝金行（西安）有限公司开展合金加工研究，与深圳前海爱丽丝珠宝股份有限公司开展文化首饰设计研究等。增强了科学研究的实用性，提高了教师科研能力，也提升了企业员工文化品位和企业核心竞争力。

校企共同开展的科学研究，因课题本身来自于企业生产实际，是企业急需解决的现实需要，所产出的成果具有较强的针对性和实用性，又直接运用于企业生产，实现了科技成果的快速转化，并获得了较好的经济效益和社会效益。“脑心同治”基础理论与“脑心通胶囊”技术升级研究获得陕西省科学技术进步二等奖，中成药大品种技术升级创新模式的构建及应用，获咸阳市科学技术进步一等奖；开展的黄精种植技术研究，在略阳县推广种植15000亩，2017年销售黄精1072吨，每亩增收300余元。共为步长制药培育了年销售过10亿元的大品种4个，过亿元的品种10余个，为企业增效，为农民增收作出了积极贡献。

（赵军政 王学成 杨延凤）

(责编：何淼、熊旭)