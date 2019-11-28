7000部短视频！山东大学生唱响“青春中国”

中共山东省委宣传部常务副部长王红勇颁发教育创新奖（宋歌/摄）

人民网济南11月28日电（孙竞 实习生赵异慧 李一旸）由中共山东省委宣传部、人民日报社山东分社、共青团山东省委、人民网共同指导，人民网信息技术有限公司主办，中国移动通信集团山东有限公司、人民视听科技有限公司、人民网教育频道共同协办的“青春中国”山东大学生短视频征集活动颁奖典礼昨日在山东大学举行。

“青春中国”山东大学生短视频征集活动颁奖典礼现场 （宋歌/摄）

《青春中国 奋斗学子》等10部作品获得优秀作品奖，《新时代“新老人”的“新生活”》等20部作品获得风采作品奖，山东大学、青岛科技大学、济南大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、山东理工大学、青岛农业大学、山东师范大学、曲阜师范大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、山东财经大学、山东艺术学院、山东工艺美术学院、青岛大学、烟台大学、潍坊学院、山东英才学院（按照学校代码排序）19所高校获得优秀组织奖，山东大学、山东师范大学、临沂大学三所高校获得教育创新奖。

中共山东省委宣传部常务副部长王红勇致辞（宋歌/摄）

中共山东省委宣传部常务副部长王红勇在致辞中表示，青年是互联网正能量宣传的有生力量。在传播党和国家声音、推进中国特色社会主义的事业中，青年群体持续发挥着积极作用。新时代的宣传离不开互联网、离不开新技术、更离不开广大青年的参与。他指出，推进包括短视频在内的全媒体建设，凝聚年轻的力量，是未来宣传工作的重点方向。每一个短视频都是一个看“世界”的窗口，小到生活的点滴感悟和专业知识科普，大到文化传承与家国情怀，作品时长很短，但含义丰富。他鼓励大家用新媒体形式创作出更多真实、真挚、真情的多元化作品。

山东大学党委副书记张永兵致辞（宋歌/摄）

山东大学党委副书记张永兵提到，高校完成立德树人的根本任务，功夫不能只局限在课堂上，新时代的宣传工作承担着举旗帜、聚民心、兴文化、育新人、展形象的重要职责，在高校育人工作中的作用和地位越来越重要、作用越来越突出。高校同时还担负着文化传承的社会职能，是弘扬主旋律、传播正能量的重要阵地。他强调，青年一代是实现中华民族伟大复兴的中坚力量，包括全体本科生、研究生在内的广大青年学子是高校宣传工作的主力军，是中华民族优秀传统文化和社会主义核心价值观的重要传播者和传播对象。

人民日报社山东分社社长徐锦庚致辞（宋歌/摄）

人民日报社山东分社社长徐锦庚指出，短视频已成为移动互联网领域新“风口”。在5G技术迅速发展的背景下，短视频未来将进一步影响媒体传播手段和信息交互方式，甚至将成为推动媒体融合向纵深发展的“主力”之一。短视频种类多样，而目前优质的新闻类、故事类短视频相对缺乏。他认为，山东学子们在活动中运用多种短视频形式，讲述了山东故事，传递了山东“好声音”，为唱响、唱好主旋律起到了巨大的助力作用。“借助新技术、新形式、新创意，主流媒体能赢得更多网民的关注和喜爱，达到‘润物无声’传播主流价值观的效果。”徐锦庚说。

共青团山东省委书记刘天东致辞（宋歌/摄）

“广大青年学子表现出了深沉的爱国情感、家国情怀和昂扬奋进的精神面貌。”共青团山东省委书记刘天东表示，此次的短视频征集活动，体现出了山东青年学子对祖国建设和发展的强烈参与感，对祖国70年来发展成果的高度自豪感，是做好新时代青年工作的一次成功尝试。

人民网副总编辑、人民网信息技术有限公司董事长潘健致辞（宋歌/摄）

“活动充分利用短视频传播速度快、效果好的优势，凝聚广大青年的爱国热情，涵养青年奋进新时代的磅礴伟力。”人民网副总编辑、人民网信息技术有限公司董事长潘健指出，活动以短视频作为内容载体，充分发挥了移动新媒体的宣传引导作用，同时也是人民网利用新媒体技术有效传播主旋律、提升舆论引导力的一次成功探索。他表示，未来人民网还将结合5G、区块链、人工智能等最新技术，举办参与感、科技感、交互性更强的正能量传播活动，生产更多立体多元的可视化内容，建设新型内容传播平台，让正能量更强劲、主旋律更高昂，更好地彰显人民网的政治价值、传播价值、品牌价值、平台价值和资本价值。

学生代表张罗罗发言（宋歌/摄）

据介绍，本次征集活动从9月16日开始，至10月31日截止，成功上传的短视频数量达到7047个，参与学生覆盖山东大学、临沂大学、青岛大学、山东师范大学等百余所高校，参与学生人数超过300万。通过视频创作展示，广大青年用多彩的影像内容、多样的主题、多元的展现方式，表达了对祖国、对家乡的眷恋，对中华优秀传统文化的热爱，以及为实现伟大中国梦而奋斗的决心，充分展现了当代青年“敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦”的精神风貌。作品在人民网展出后，全网播放量达到上千万次。这些异彩纷呈的“中国故事”、“山东故事”通过生动立体的视频形式，传播到千万网友眼里、心里，激起了广泛的情感共鸣，备受好评。

中国移动通信集团山东有限公司总经理张轩出席活动（宋歌/摄）

在5G和新媒体时代，短视频以其传播节奏紧凑、信息内容丰富、感官易于接受等先天优势，已经成为信息传播的重要手段。中国移动在推动短视频普及的过程中也努力发挥重要作用，推出咪咕视频、视频彩铃等新媒体应用和产品，助力视频传播的普及。以这次短视频大赛为例，参赛大学生可以通过山东移动的线上线下渠道将自己的短视频作品设置为视频彩铃，让每一次通话，都成为展现自我风采，诠释青春色彩的个性告白。

人民网信息技术有限公司总经理辛瑞佳致辞（宋歌/摄）

“融媒体时代下短视频如何讲好高校故事”主题沙龙（宋歌/摄）

颁奖典礼上还举办了“融媒体时代下短视频如何讲好高校故事”主题沙龙。人民网信息技术有限公司总经理辛瑞佳表示，高校是国家人才储备和培养的中枢单位，也是莘莘学子梦想起航的地方，孕育着博大的人文精神和创新力量。“高校故事”是“中国故事”中不可或缺的一部分。而短视频这种内容形态具有信息量丰富、趣味性强、传播力强的特点，是“高校故事”的理想载体。人民网视频副总编辑申宁、上海交通大学媒体与传播学院党委书记李新碗、山东大学新闻学院教授戴元初、山东工艺美术学院教研室主任林晓杰围绕当前高校短视频的生产模式、传播方式、呈现效果等方面内容进行了深入探讨。

(责编：实习生(赵异慧)、熊旭)