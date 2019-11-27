工商银行着力打通教育扶贫最后“一公里”

随着我国教育精准扶贫工作的深入开展，贫困地区各阶段入学率稳步提升，贫困大学生就业正日益成为困扰教育扶贫的“最后一公里”问题。在个别地方，一些贫困大学生因就业困难、家庭难以脱贫。对此，工商银行于2016年启动了贫困大学生专项招聘计划，截至目前已累计招聘1482名贫困大学生进入工商银行工作，使一千多个贫困家庭实现了稳定脱贫，探索出了打通教育扶贫“最后一公里”的有效途径。

工商银行专项招聘精准扶贫的特点首先是见效快，可以直接快速地实现贫困家庭的脱贫不返贫。子女有就业，家庭才会有奔头。工商银行的专项招聘计划面向的是纳入扶贫办建档立卡的贫困家庭名单、高等院校贫困生库或者获得贫困大学生国家励志奖（助）学金的应届大学毕业生，并有针对性地适当降低准入门槛，最低学历条件放宽至全日制专升本，扩展了政策的惠及面。同时，定向招聘精准到户，通过帮助1482个贫困家庭子女的稳定就业，短期内即实现了这些家庭生活状况的根本好转。

二是形成了闭环，将教育扶贫链条从帮助完成学业延伸到帮助就业上来，强化了教育扶贫的实效。自开展定点扶贫工作以来，工商银行始终把抓好教育作为扶贫开发的根本大计，在定点帮扶的四川南江、通江、万源、金阳4县市建设教学楼、宿舍楼、培训和表彰优秀乡村教师外，还多方面关注贫困学生的成长，在小学、中学到大学不同阶段都开展了有针对性的扶助活动。特别是对义务教育阶段的优秀贫困学生，工商银行进行陪伴式长期跟踪帮扶，并通过开展贫困大学生招聘计划、优秀创业项目资助延伸教育帮扶链条。来自四川省万源市白羊乡建档立卡贫困家庭的胡绍娇2012年高中毕业后，因母亲乳腺癌手术家里债台高筑，无力支付大学费用，面临失学，正是工商银行贫困大学生资助项目的5000元助学金帮助其顺利入学。4年之后，她又通过工商银行的贫困大学生专项招聘计划成为了一名银行员工，彻底改变了家里的贫穷面貌。

三是示范效应强，一批又一批的贫困大学生顺利高质量就业让更多家庭看到了发展的希望，坚定了通过孩子教育阻断贫困代际传承的决心和信心。在我行定点帮扶的四川凉山州金阳县，土比史洛和土比阿呷姊妹的故事已经传为佳话。这对彝族姊妹来自一个建档立卡贫困户家庭，两人上大学都得到了我行资助，大姐土比史洛以优异的成绩考入西南大学经济学专业，妹妹土比阿呷通过2019年贫困大学生定向招聘进入我行凉山分行工作。受益于教育扶贫和就业扶贫，土比史洛和土比阿呷姊妹一家已经顺利实现了脱贫，而两姊妹通过知识改变命运的经历已成为激励当地贫困学生发奋学习的精神动力。

四是可以为贫困地区聚拢人才。长期以来，优秀贫困大学生毕业后往往选择在大城市就业，人才虹吸效应导致贫困地区年轻人才的严重缺乏，制约了经济社会发展。优秀贫困大学生学养较高，又有改变家乡面貌的赤子情怀，正是贫困地区所需要的有活力、会创新、能扎根的年轻一代。工商银行专项招聘的贫困大学生全部定向安排在其原籍的工行机构，就是为了鼓励来自贫困地区的大学生立足家乡干事创业，成长成材。同时，工商银行将他们作为县域机构的重点人才加强教育培养，使他们成为未来提升工行金融服务水平、促进当地经济社会的发展进步的骨干力量。

(责编：实习生(张楠)、何淼)