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开精准“处方” 解学生“心结”

——滨州医学院创新思政工作方式帮扶学生成长的故事

2019年11月27日09:52  来源：中国教育报
 
原标题：开精准“处方” 解学生“心结”

“老师，我恨他们，他们怎么看我都不顺眼。我没救了！别管我！”

“老师，我爱他们！暑假我去打工，给他们每人买了一件礼物。谢谢您！”

同一名滨州医学院的学生，在和学校指导老师谈起自己的父母时，却有截然不同的态度和感情。这中间，隔着的是400多个起起伏伏的日子。这些日子，正是指导老师运用“阳光处方”对她进行识别、疏导、化解、转变的过程。

“阳光处方”源自滨州医学院去年初启动的思政工作精准提升工程。此项工程充分发挥不同教师的专业优势和育人特长，采取结对认领制，对学生实行精准帮扶。对素质优良学生，开出“卓越处方”；对心理异常学生，开出“阳光处方”；对目标欠缺学生，开出“提升处方”……

近两年来，该校开出的思政工作精准“处方”悄然浸润在课堂内外、学生心中，呈现出立德树人实效，衍生出一串串动人的故事。

“厨吧店长”跃上“10万+”平台

今年5月，学校公共卫生与管理学院2015级学生吴端正受邀参加纪念五四运动100周年大会。7月，吴端正进入团中央宣传部，运营上百万粉丝的公众号，推文阅读量达到10万+成常态……

然而，这名优秀学子几年前还在厨吧店里晃悠。大一时，吴端正自觉学业轻松，和几个朋友合伙开了间厨吧，做起了店长，但慢慢地，他的功课也落到了中档。

在这时，学院党总支书记崔良波直接找到吴端正，帮他分析思想症结找准规划。吴端正领悟很快，果断关了店，把精力重新投入到学业上。到了大三，他不仅拿到一等奖学金，还发挥专业优势和特长，带领团队获得大学生原创视频征集大赛全国一等奖。

实习时，吴端正又遇到了坎儿。是做高薪程序员，还是坚持做“策划控”？学院和校团委的老师再度携手帮吴端正定标立向，推荐他去团中央新媒体运营部门实习。

在崔良波看来，再好的苗子，思想立不住，也会遇到倒伏危险。“卓越处方”对素质优良学生的帮扶就是要在关节点上，给出关键几招，帮助他们找好支点、纠准方位、立高标杆，稳稳地迈向卓越之路。

老教授和他的“阳光”小朋友

预防医学系教授董兆举向来以治学严谨、带教严格出名。在参与精准提升工程时，董兆举不仅带“卓越生”，更关注“阳光生”。

“阳光处方”帮扶的学生一般为心理状态或行为方式出现过异常。一般人眼里，“阳光生”不阳光，可在董兆举眼里，“他们只是被乌云遮挡了眼睛而已”。解困的办法就是要弄准“云从哪里来，如何拂开去”。

小南（化名）站在董兆举眼前时，浑身带刺，“我没有错，都是他们的错”。小南和同学吵架，和父母顶牛，“怼”是她处理关系的典型方式。深入了解后，董兆举找到了源头。小南父母忙于生意，教育方式简单粗暴，不如意就“打”。小南学会了以暴制暴。

董兆举待小南就像朋友，在每个矛盾点上引导小南思考为人之道，把实招摆出来让她尝试换个角度处事。心结打开了，小南学业上也取得了进步。董兆举教她学会打电话跟父母分享好消息，“相信我，不打我骂我，我会做得更好”，这一次小南的妈妈沉默了。

董兆举说，每个“阳光”学生其实都是一个小环境，带着来自家庭、社会教育的各种背景。一名称职的教师，就要善于摸清这些背景，把思政工作做到根子上。

“飘一族”带着理想“软着陆”

“提升处方”面对的学生在校园里最常见：人生目标不够明确、学习动力不够足、自律能力不够强……好像“飘一族”，理想悬在半空，生活盯在别处，学业止于应付。

如何让“飘一族”稳稳着陆，以正确的方式打开青春之旅？学校没少花心思：要求学生写承诺书、写剖析、写检讨，但这些“硬手段”收效不大。

近两年，学校更多地尝试用“软着陆”的方式，帮助学生消除思想上的盲点，找准行动上的落点。公共卫生与管理学院副院长李新征打了个形象的比喻：“就像给竹子塑形，关键靠两点：成什么形要有明确坐标，同时还要小火慢烤让竹子感受恰当热度。”

他们把学生带到革命纪念馆，一次次了解党的历程、英雄的足迹；他们把优秀校友请到校园，谈青春的困惑与超越；他们组建学生党务工作室，设立班团建设项目基金，以党建带团建，在学生中开展形式多样的宣讲活动，进行精神净化“自循环”……

精准“处方”提升了学校思政工作整体水平。以公共卫生与管理学院为例，近两年以思政工作精准提升工程为基点展开的党员教师“班级导师制”和“学生党务工作室”品牌获得省级创新奖和党建突破项目立项，学生先后获得全国大学生统计建模大赛一等奖等佳绩。（记者 张兴华 通讯员 王朝荣 张玉龙）

(责编：实习生(张楠)、何淼)
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