看电子科大如何讲好“成电故事”

作为新中国建立的第一所无线电大学，电子科技大学从诞生之日起，身体上就流淌着红色的血液，细胞中就蕴藏着红色的基因。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，电子科大积极利用校史资源，组织师生深入学习党史、新中国史和校史，在“成电故事”讲师团的生动讲述中、在纪实校史剧的真情演绎中、在主题文化展的丰富展示中，激发师生员工的爱国热情、凝聚奋进新时代的磅礴力量。

银发讲师团：讲砥砺奋进的鲜活故事

9月下旬以来，有个平均年龄81岁的“成电故事”讲师团，备受师生追捧。这个基本由党员组成的银发讲师团，共有21位老教授，最年长的已经84岁。连日来，他们奔波于两个校区，为5000余名师生开设了20多场讲座，激励新一代成电人守初心担使命，在新时代建功立业。

“63年前，在周恩来总理亲自部署下，电子科技大学前身成都电讯工程学院（简称成电）在成都诞生了，这是一所将红色基因植入血脉的大学。”81岁的教授陈艾是该校首批学生，他在讲座时激动地说，“我们克服重重困难，从筹建到正式开学，只用了不到一年时间！”他认为，这离不开成电人那种根植于心的、为党为国发展科技的强烈使命感。

他们讲砥砺奋进的鲜活故事，激励师生建功立业。“那时我们没有选修课，只有必修课，几乎每周都有三十六节。”同样81岁的教授陈天麒回忆建校初踩着泥浆去上学，“没有桌椅板凳，大家坐在阶梯地板上听课，膝盖上放一块小木板。”虽然条件艰苦，但大家都刻苦学习，打下了扎实的基础。建校4年，学校就被列为全国重点大学。

为了让讲座鲜活生动，达到理想的效果，讲师团的老师们精心备课，在课件中穿插展示反映学校各个历史时期教学、实验、生活、基本建设等各方面的珍贵照片、史料和实物，甚至带上自己指导过的博士生、硕士生，以师生同台、现身说法的方式向学生们讲成电故事。

计算机科学与工程学院研究生肖海斌深有感触地说道：“他们的故事总是洋溢着一股革命乐观主义精神，无论在多么差的条件下，都是积极向上、努力拼搏的精神状态。这让我们不由得反思，有什么理由不打起十二分精神，不去担当应有的责任？”

纪实校史剧：用三代人事迹阐释成电人使命

三年前，为庆祝建校60周年，电子科大策划并演出大型校史剧《又见青春》。此后，该剧成为每年新生教育的保留剧目，也是今年该校推进“不忘初心、牢记使命”主题教育的又一个创新形式。

《又见青春》选取三代成电人的青春经历，以主人公“陈讯”的回忆为主线，生动地还原成电从建校初期筚路蓝缕到电子信息新时代的历史。全剧分为四篇章十二幕二十四节，以翔实的史实与接地气的语言，刻画了从建校元老吴立人到现任校长、从20世纪五六十年代的电讯泰斗到肩负时代重任的90后创业新星等一大批生动鲜活的人物形象。

该剧于10月中旬连演三场，场场爆满，好评如潮。学校党委和二级党委理论学习中心组成员，以及3000多名师生观看了校史剧。大家表示，该剧弘扬了“求实求真、大气大为”的校训精神，用老一辈成电人的初心唤起新一代成电人的初心，用三代人的感人事迹阐释成电人的使命，激励大家将个人奋斗和中华民族伟大复兴的历史责任紧密结合在一起。

本次排演完全由本校师生完成。两个小时的表演，有的演员只有寥寥数语，抑或只有一个匆匆背影，但他们饱含热情与专注，将自己的表演做到尽善尽美。该校话剧社指导老师蔡晓鸥担任该剧总导演，她动情地说：“我们演员每一个动作的起落、每一个表情的收放、每一个音节的顿挫，在无数次训练后做到极致，我想这或许就是老一辈成电人的科学精神和高尚情怀在我们这一代人身上的传承。”

据悉，《又见青春》目前演出和播放已超过30场，覆盖观众约5万人次，今年初入选了教育部首批“高校原创文化精品推广行动计划”。

主题文化展：让全体师生重温成电建校初心

历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。电子科大把主题教育与庆祝新中国成立70周年结合起来，与庆祝建校63周年结合起来，加强爱国主义教育、凝聚奋进力量，扎实推动主题教育深入开展。

9月底，“我的祖国·我的成电”大型主题文化展正式开展。本次展览分为“成电贡献”“成电英才”“成电影像”等板块，重温了建校初期，在党和国家的一声号令下，沿海地区的三校教师举家搬迁至祖国大西南，在成都东郊稻田中艰苦创业建设新中国第一所无线电大学的无悔选择；回顾了一代代成电人为发展民族电子工业，建设电子信息强国贡献成电力量的光荣历程；展现了在党的坚强领导下，63年来成电立足西部、胸怀全国、放眼世界，勇挑国家重担、敢啃科研“硬骨头”的扎实作风和取得的累累硕果。

一张张图片、一件件实物、一段段文字和视频，立体展示了成电建校以来取得的成绩，也展示了成电和成电人的初心和使命。

老师和同学们在参观展览后，纷纷表白新中国。退休教师张霞在展览专门设置的留言板上写道：“祖国强大，人民幸福，我们作为新中国同龄人深感骄傲自豪！”生命科学与技术学院2019级强中华表示：“学校为我们抒发爱国情怀提供了丰富多样的载体平台，看完这个主题展，我特别想对祖国表白，特别想对成电表白，我爱你，中国；我爱你，成电！”

该校党委宣传部负责人表示，电子科大一直是一所有情怀、有梦想、有担当、有追求的大学，始终与国家同呼吸、共命运、齐发展。举办这个展览，旨在让全体师生员工重温成电建校初心、牢记科技报国使命、书写新时代奋进华章，切实把爱国热情转化为立足岗位、砥砺前行的实际行动。

（本报记者 李晓东 周洪双 本报通讯员 陈伟）

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