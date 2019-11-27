南京师范大学音乐学院：以音乐教育助推文化繁荣

南京师范大学音乐学院拥有“音乐与舞蹈学”一级学科博士与硕士学位授权点、“音乐与舞蹈学”一级学科博士后科研流动站，形成了从本科教育到博士后流动站完整而成熟的人才培养体系。在音乐人才的培养中，学院坚持传承传统音乐文化，不断探索、与时俱进，使传统音乐文化在新时期保持生机与活力，并且结合传统音乐文化的特征，对独具特色的本土音乐文化发展模式进行研究，使传统音乐文化能够同外来音乐文化进行有效的融合，进而实现传统音乐文化的持续发展，不断为文化事业繁荣发展贡献力量。

运用先进的教育模式，构建科学的音乐师资培养体系

学院通过对音乐教育理念的完善，不断推动音乐教育的发展。首先建立文化发展意识，在文化发展大环境来思考

音乐教育，使音乐教育能够提升到文化层面，从而基于文化领域的视角，对音乐教育的发展策略进行分析，推动音乐文化的进一步发展。其次，打破传统的以专业技能为主的人才培养理念，南京师范大学音乐学院坚持以“专业技能、理论修养与音乐文化并重”的教育模式，以培养音乐师资为主要任务，以培养实用人才为首要目标，以培养硕士、博士等研究与教学型人才为主的师范大学的音乐教育，实施有目的性、创造性的教学行为。学校将音乐文化知识运用到创作实践、表演实践或教学实践中去，使学生对音乐理论知识体系有系统化的了解和掌握，同时具备一定的批判思维，能够进行独立思考，积极投入到普及音乐教育的工作中，认识自身承担的责任，积极参加社区或者学校所开展的音乐实践性活动，进而培养出音乐技能与文化素养融合为一体的音乐人才。

建立系统性、开放性、人文性的课程体系，培养素质全面的音乐人才

南京师范大学音乐学院在音乐课程设置方面，系统性地对音乐课程体系进行充实和完善，设置了通识教育课程、学科基础课程、专业主干课程、教师教育课程、自主发展课程，根据音乐人才培养的需求，培养适应国家教育、文化发展的音乐师资。学校注重改善学生的人文素养水平，在音乐教育中融合人文学科课程知识体系，搭建了开放性、人文性的音乐课程体系，并对其进行传承以及进一步的创新。同时

依据学生主体需求，强调“以人为本”，通过打破及淡化音乐专业之间的界限，保证所设置的课程可以将特色化教学充分展示出来，使音乐人才培养计划能够满足社会发展需求，跟上时代发展的步伐。学校致力于培养掌握音乐与音乐教育基础理论、基础知识、基本技能，能够传承和发展音乐文化，在思想、文化、技能、技术综合素质方面及教育教学研究方面均具有高水平的音乐师资。在音乐课程体系的设置中，保证学生能够根据兴趣爱好进行选择，选取方向更具多元和自主的特点。此外，学院对不同学科的联系及彼此渗透性进行了加强，面向各个专业的学生开设相同的课程，促进了不同专业学生间的交流和沟通，有效推动了不同学科间的交融，让学生在开放化的环境中对音乐艺术进行体会，使得音乐课程体系更加人文化，符合新时期课程设置标准，培养出素质全面、个性化的音乐人才。

开展丰富的音乐文化交流活动，为学生提供更多展示舞台

随着对外开放日益加深，跨国、跨民族的国际文化交流与日俱增，国内音乐教育从业者越来越认识到各国文化交融的重要性。如今，南京大学音乐学院各类学术活动已逐渐形成品牌，并且越来越国际化。学院是国内第一批进行对外开放的师范院校，肩负着培养、培训外国留学生的责任，因此围绕传统音乐文化设置了理论性课程、不同民族器乐课程等，满足留学生的差异化学习需求。对于对外学术交流活动，学

院予以了高度关注，与不同国家音乐院系有着良好的沟通和联系，如澳大利亚、韩国、俄罗斯、美国、法国以及德国等，在定期开展学术交流工作的过程中，采取的联合办校措施取得了良好的效果。组织学生参与各类演出，是提升学生音乐水平和综合素养的良好方式之一，也有利于提高学生们的能力。学生们有机会参与到音乐学院举办的各类活动和校内各类演出，例如2019年中国传统音乐实践课程汇报演出，2019年高雅艺术进校园活动拓展项目“拥抱新时代——庆祝新中国成立70周年”歌舞综艺专场演出等，使每名学生都有展示、锻炼自己的机会。

重视传统文化的传承与创新工作，培养音乐人才文化认同

在音乐人才培养的过程中，传统音乐文化的传承与创新具有重要意义。2019年6月，南京师范大学音乐学院“传戏唱曲承国粹”中国传统音乐实践课程汇报演出在随园音乐厅精彩上演，南京白局、苏州弹词、扬州清曲、昆曲、京剧、越剧、黄梅戏等多个曲种、剧种齐亮相。南京师范大学历来重视对传统文化的挖掘与研究工作，重视传统文化的传承与创新工作，并结合新时代特征，在大学校园继承、弘扬、提升民族优秀传统文化，增强当代大学生的民族自豪感与自信心，以赋予中华优秀传统文化时代内涵，将中华优秀传统文化转化为实现中国梦的强大精神力量。

（作者：于峰）

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